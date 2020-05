DUO: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (35), som utgjør rapgruppen Karpe sammen med Chirag Rashmikant Patel (35), er blitt far. Foto: Mattis Sandblad

Magdi i Karpe ble far

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (35) er blitt far for fjerde gang. – Velkommen til en annerledes verden, skriver Karpe på sin offisielle Instagram-profil.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og kona Oda Felicia Bardal Sigstad er blitt foreldre til fjerdemann.

Det kommer frem i et innlegg publisert på den offisielle Instagram-profilen til rapduoen Karpe.

– Paradiset ligger under din mammas føtter, habibti. Velkommen til en annerledes verden, Baba, står det blant annet i innlegget.

Pofilen har 162.000 følgere på Instagram.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med den nybakte faren, men Karpes manager Silje Larsen Borgan bekrefter til TV 2 at paret har fått en datter.

«Another One»

Magdi og kona ble første gang foreldre til to tvillinggutter i 2014.

I et Instagram-innlegg etter tvillingfødselen publiserte den nybakte faren et bilde på Instagram hvor han hyllet kona for måten hun har taklet hele graviditeten på:

– Glem crossfit og Birken og elgjakt og alt annet karer tøffer seg med. Ni måneder innvendig maraton med en blodig sluttspurt om liv og død er det tøffeste jeg har sett et menneske gjøre. Du har vært en maskin med hjerte @odafelicia, og jeg er sjukt stolt av deg, skrev han den gangen.

LANG SUKSESS: Det er 20 år siden rapduoen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel møttes og dannet gruppen «Karpe Diem», som i senere tid har byttet navn til «Karpe». Foto: Odin Jæger

– Selv sitter jeg igjen med en ekstrem respekt for kvinner generelt, mødre spesielt og flerlingemødre mest av alt. Dere er drøyt rå!

Da tredjemann, og tredje sønn, kom til verden i 2016 annonserte rapperen nyheten ved å poste et innlegg på Karpe sin offisielle Instagram-konto der han la ut et bilde av DJ Khaled med teksten «Another One».

