Ariana Grande og Justin Bieber med coronalåt

Artistene annonserte fredag at deres nye låt, «Stuck With U» lanseres 8. mai. På Instagram oppfordrer de fansen til bli med i musikkvideoen.

Inntektene fra låten «Stuck With U» skal gå til barn av coronaarbeidere, skriver CNN.

– Det er vår måte å støtte heltene som står på, sier Ariana Grande.

I helgen oppfordrer artistene fansen til å sende inn videoer som kan brukes i den offisielle musikkvideoen.

– Jeg vil at dere skal ha de gøy under karantenetiden, skrev Bieber på Instagram fredag. Han oppfordrer fansen til å dele videoer med hashtagen #stuckwithu eller #stuckwithuvideo.

Grande la ut en instrumentalversjon av sangen og oppfordret fansen til å sende inn videoer av at de danser.

– Send oss videoer av ditt vakre deg og det som gjør deg glad, skrev Grande.

Det er organisasjonen «First Responder Children's Foundation» som får inntektene fra låten. Bidraget skal brukes på barn av dem som står i frontlinjen i coronapandemien skrev Grande.

Flere fans har ønsket et samarbeid mellom de to stjernene. Sist de opprådde på scenen sammen var da Justin gjorde en gjesteopptreden under Grande sin coachellekonsert i 2019.

Publisert: 04.05.20 kl. 10:17 Oppdatert: 04.05.20 kl. 10:39

