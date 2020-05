DØD: Richard Wayne Penniman, bedre kjent som Litte Richard, døde lørdag, 87 år gammel. Foto: JOHN HAYES / AP

Little Richard er død

Rolling Stone melder at pianisten og sangeren Little Richard er død, 87 år gammel.

Richard Wayne Penniman, bedre kjent som Litte Richard, døde lørdag, 87 år gammel.

Musikerens sønn, Danny Penniman, bekrefter farens død til Rolling Stone. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Penniman regnes som en pionér innen rock and roll. Little Richard oppnådde et gjennombrudd med sangen «Tutti Frutti» i 1955, og fulgte opp med en serie internasjonale hits som «Long Tall Sally», «Rip It Up», «Lucille», «Jenny Jenny», «Keep A-Knockin'», «Good Golly Miss Molly», «Ooh! My Soul» og flere andre.

I Norge var hans største hit «Baby Face» i 1957.

Penniman har også spilt i flere filmer - «Down and Out in Beverly Hills» og «Don't Knock the Rock».



















1993: Little Richard ankommer Fornebu

Han har vært en stor inspirasjonskilde for flere store band og artister, blant andre Beatles og Elton John.

- Da jeg først kom på banen, hadde jeg aldri hørt om rock and roll. Da jeg startet å synge, sang jeg lenge før jeg viste det til offentligheten fordi jeg var redd folk ikke ville like det. Jeg hadde aldri hørt noen andre gjøre det, og jeg var redd, uttalte han til Rolling Stone i 1990.

Penniman vokste opp i Macon i Georgia sammen med elleve søsken.

- Jeg var født i slummen. Faren min solgte whiskey, ulovlig whiskey, fortalte han til samme magasin i 1970.

Pennimann måtte forsørge familien etter at faren ble drept, og tok jobb som oppvaskarbeider. Her ble hitlåta «Tutti Frutti» til.

Little Richard trakk seg tilbake fra musikkbransjen i 1957 av religiøse årsaker, men har senere gjort comeback flere ganger.

I 1986 ble han innvotert i Rock and Roll Hall of Fame, og har også fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

