LAR SEG FALLE: Marte Bratberg klarer å holde nervene under kontroll og utfører øvelsen hun var svært, svært redd for å utføre. Foto: TV 2

Marte Bratberg utfordrer skrekken i «Kompani Lauritzen»: – Jeg gråt og var så redd

Den kjente radioprogramlederen (30) holdt på å drukne da hun var liten. Lørdag må hun igjen utfordre sin største frykt.

Nå nettopp

Det begynner å tilspisse seg i TV 2s suksessprogram «Kompani Lauritzen». Sist lørdag var det TV-profil Wanda Marshadi som gråtende måtte forlate konkurransen, og lørdag må enda en deltager reise hjem.

Men først må de gjenværende rekruttene gjennom tre øvelser som spiller hardt på deltagernes frykt. Det var en brutal opplevelse for flere av dem.

– Det var så jævlig, jeg hadde ikke lyst til å gjøre det. Jeg var helt fra meg i forkant der. Jeg tenkte bare «Dette klarer jeg ikke». Derfor sa jeg ifra til gruppa at jeg ville gjøre det sist av alle, forteller radioprofil Marte Bratberg til VG.

Husker du denne? Håvard Lilleheie har store utfordringer med å gjennomføre «Tårnstupet» i «Kompani Lauritzen»:

Bratberg snakker om den første utfordringen, der deltagerne én etter én skal stå på en planke fire meter over havet med ryggen mot vannet. Deretter skal de la seg falle bakover. Om de klarer å bare la seg falle, vil de lande i vannet med hodet først, og dermed få full score.

– Først skulle Kristian (Ødegård, 46, programleder, journ.anm.) liksom vise oss hvordan vi skulle gjøre det, så vi sto der i en times tid og frøs. Jeg var kald og skikkelig umotivert, forteller Bratberg.

Det hører med til historien at programleder Ødegård aldri tør å utføre øvelsen selv.

STORE NERVER: Marte Bratberg føler seg lite komfortabel i sekundene før hun skal utføre baklengsstupet. Foto: TV 2

Etter å ha fått en innføring i hvordan det skulle gjøres satte rekruttene seg i militærbiler for å få varmen i kroppen. Én etter én gikk de ut for å utføre baklengsstupet. Marte Bratberg ønsket å gjøre øvelsen sist og ble dermed sittende i bilen, der hun fikk en skikkelig peptalk av én i befalet, samt Siri Kristiansen (41).

– Jeg gråt og var så redd. Siri og han i befalet skal ha ordentlig kudos for at de hadde trua på meg. For det hadde jeg virkelig ikke selv. Til slutt gikk jeg ut der. Så skjedde det bare. Det var skikkelig skummelt.

les også Wanda gråtende ut av «Kompani Lauritzen»: – Aldri opplevd en sånn smerte

Som bildene viser klarer nemlig 30-åringen å utføre stuntet. Det til tross for at hun fortsatt er sterkt preget av at hun holdt på å drukne da hun var seks år gammel.

– Det var noe tungt ved å møte en ny vannøvelse. Stigen som gikk opp av vannet var såpass nærme, i tillegg til at redningsmannskap lå på SUP-brett rett ved. Jeg var mest redd for at vannet var så kaldt at jeg ikke skulle komme meg opp igjen.

KREVER PSYKE: Marte Bratberg og de andre deltagerne skulle la seg falle baklengs ned i vannet for deretter å lande med hodet først. Foto: TV 2

– Så hvordan klarte du det når du var så redd som du var?

– Den eneste grunnen til at jeg gjorde det – tror jeg – var at jeg syntes det var flaut hvis flertallet gjorde det og ikke jeg. Hadde flertallet trukket seg, tror jeg kanskje at jeg ville trukket meg jeg og. Men jeg skjønner ikke selv den dag i dag hvordan jeg klarte å fullføre. Jeg husker jeg var litt i sjokk da jeg kom opp igjen og visste ikke helt om jeg hadde gjort det riktig eller ei. Jeg var litt borte.

Det var på en ferie som liten at NRJ-profilen hadde en svært skremmende opplevelse i et badebasseng.

FÅR KJENNE PÅ FRYKTEN: Marte Bratberg avbildet sammen med «oberst» Dag Otto Lauritzen (63). Foto: Matti Bernitz

– Jeg klarte å fomle meg bort på den enden uten å være klar over det selv. Jeg mistet kontrollen og sank sakte, men sikkert mot bunnen, forklarer hun.

Ifølge Bratberg var det storebroren og en venn som passet på henne. Men da uhellet skjedde drev de og «fjollet» på den andre siden av bassenget.

– Det var de som fikk meg opp igjen. Jeg husker egentlig ikke så mye fra det, men vi har på en måte tullet litt med det i familien etterpå. «Husker du da du holdt på å drepe søsteren din», liksom. Det var ikke sånn at de måtte pumpe ut vann av meg eller noe slikt, og jeg har aldri sett på det som en mørk, stor familiehemmelighet, akkurat. Jeg lever jo fint, men kan fort kjenne på en form for drukningsfølelse.

IKKE SMÅTTERI: I én av de andre øvelsene i lørdagens program må deltagerne i «Kompani Lauritzen» balansere på en line høyt over bakken. Dette skaper også utfordringer for enkelte. Foto: Matti Bernitz

Men:

– Mamma og pappa ble livredde, så sånn sett var det bra at de ikke var der siden alt gikk bra. Da slapp de i hvert fall å få helt panikk, de fikk heller servert en «Det gikk fint»-historie, sier «Kompani Lauritzen»-deltageren til VG.

De to siste «frykt»-øvelsene deltagerne må gjennom i lørdagens program tar utgangspunkt i klaustrofobi og høyde.

Publisert: 02.05.20 kl. 08:00

Les også

Fra andre aviser