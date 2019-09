GRAVID: Malika Haqq er gravid. Her med bestevenn Khloé Kardashian i LA. Foto: KAMA / BACKGRID US / TT / TT NYHETSBYRÅN

Kardashian-bestevenn Malika Haqq er gravid

Malika Haqq venter sitt første barn. Det er ikke kjent hvem som er barnefaren.

– Jeg er gravid! skriver realitystjernen på Instagram.

Malika Haqq er et kjent fjes fra serien «Keeping up with the Kardashians». I en årrekke har hun vært Khloé Kardashian bestevenninne, gjennom tykt og tynt.

Lørdag postet altså kjendisen de gledelige nyhetene.

– Jeg lyttet til hjertet mitt, og jeg bestemte at resten av livet mitt skal bli det beste av livet mitt, skriver hun.

Det er forsatt ukjent hvem som er barnets far. Ifølge Page Six ble det slutt mellom henne og rapper-kjæresten O.T. Genasis i sommer.

– Jeg visste at bare en dag. Gud sa at det er min tur, og jeg kunne ikke være mer takknemlig for den lille ånden som vokser inni meg. Jeg er din, baby, og du er min, skriver hun videre på Instagram.

Khloé Kardashian var raskt ute med å gratulere venninnen i kommentarfeltet.

– Gratulerer Mika Mai!!!!! Jeg er så overveldet av kjærlighet og lykke!!!! Gud er stor!!!! Vi er alle så velsignet !!!! Jeg elsker deg og baby vanvittig, kommenterte realitystjernen.

Også Jenner-søstrene ga sine gratulasjoner. Kendall Jenner kommenterte med en rekke emojier av hjerter og stjerner, mens Kylie Jenner skrev: «Så lykkelig! Elsker deg!» også med flere emojier.

