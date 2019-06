KLINTE TIL: Madeleine Brynestad og Martin Øyen viste tydelig sin kjærlighet på kirketrappa etter at lørdagens vielse var over. Foto: Frode Hansen

Cruise-arving Madeleine Brynestad giftet seg med Martin Øyen

HOLMENKOLLEN (VG) Pappa Atle Brynestad var svært stolt etter å ha fulgt datteren til alters. – Det blir ikke bedre, sier han.

Lørdag 8. juni 2019 vil for alltid stå som en merkedag for artist og rederarving Madeleine Brynestad (31). Rundt klokka 16.30 sa hun nemlig ja til sin Martin Øyen (29) foran i overkant av 150 mennesker i Holmenkollen kapell i Oslo. Og etter å ha kysset brudgommen på kirketrappa foran samtlige, hastet brudeparet inn i en ventende bil for å ta seg videre til selve feiringen.

– Vielsen var veldig bra. Dette er seriøst den beste dagen, sier Brynestad til VG idet hun setter seg i bilen.

Det er pappa Atle Brynestad (65) helt enig i. Han tok seg god tid til å prate med VG etter at den romantiske seansen var over.

STOLT PAPPA: Atle Brynestad legger ikke skjul på at det var en stor opplevelse å følge datteren Madeleine til alters. Foto: Frode Hansen

– Det var en utrolig hyggelig vielse. De er jo så flotte! Det å komme inn der og få følge sin smellvakre datter til alters foran så mange venner og familiemedlemmer - det blir ikke bedre, erkjenner han.

Brynestad, som er aller mest kjent for å ha startet Smart Club i 1996, hadde, ifølge NRK, i 2016 en formue på drøye 275 millioner kroner. Nå om dagen får han mest oppmerksomhet som grunnlegger og eier av Sea Dream Yacht Club.

Til VG legger han ikke skjul på at han gleder seg til bryllupsfesten, som nok kommer til å vare utover i de sene nattetimer.

GIFTET SEG: Madeleine Brynestad og Martin Øyen.

– Ja, i kveld blir det fest. Madeleine er veldig nøye, og har planlagt dette nøye også. Så i kveld skal vi feire sammen med cirka 165 gjester. Mange av dem fra Norge, men vi har også fått besøk av noen venner fra California, USA, som jeg har kjent siden jeg var 14-15 år gammel. Én av dem er 95 år, forteller han.

Lørdagens bryllup var ikke veldig kjendistungt. Men midt blant finansfiffen var kjendisstylist Erlend Elias (36), som synes vielsen var svært vakker.

– Dette er vel det nærmeste jeg kommer et royalt bryllup. Alt var planlagt til fingerspissene. Jeg føler det nesten som at det var prinsessen som ble giftet bort, forteller 36-åringen, som innrømmer at han ikke helt klarte å holde tårene tilbake.

PÅ PLASS: Erlend Elias koste seg i lørdagens vielse. Kjendisstylisten er venn av bruden. Foto: Frode Hansen

– Brudeparet var veldig rørte der de sto, mens jeg gråt. Tårene trillet. Når man overværer noe sånt begynner man jo å tenke at man håper å finne en selv snart.

Det var i 2016 at Madeleine Brynestad og Martin Øyen forlovet seg. Ifølge Se og Hør fridde Øien ombord på en båt i Montenegro. Paret har ett barn sammen, en sønn.

Madeleine Brynestad, som er sanger, debuterte i 2010 med singelen «Outside Looking In».

