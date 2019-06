INN I VAKSINEDEBATTEN: Jessica Biel. Foto: Matt Winkelmeyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jessica Biel stilte opp for profilert vaksinemotstander

Skuespilleren deltok på lobbymøte hvor målet er å hindre styrket lovgivning for vaksinering av barn i California.

Jessica Claire Timberlake (37) – kjent som Jessica Biel, gift med Justin Timberlake – stilte tirsdag på et møte med 15 lovgivere, sammen med den høyprofilerte vaksinemotstanderen Robert F. Kennedy Jr.

Hensikten skal ha vært å forhindre en ny lov som gjør det vanskeligere å få medisinsk begrunnet unntak fra vaksinasjoner uten godkjennelse fra offentlig helsepersonell.

En rekke medier melder dette, blant dem The Guardian, Daily Mail og The Hollywood Reporter.

Som følge av dette blir Biel nå bredt omtalt som «anti-vaxxer» – vaksinemotstander – i sosiale medier.

Robert F. Kennedy Jr. har postet en rekke bilder fra begivenheten her:

Biel har foreløpig ikke kommentert sin deltagelse på møtet. Hun skal heller ikke ha kommentert sitt syn på vaksiner. Hun har en sønn, Silas Randall (4), sammen med ektemannen.

Hudflettet

Kennedy har snakket om Biels engasjement i et intervju med The Daily Beast:

– Jeg vil si at hun er for trygge vaksiner og for medisinsk frihet. Min kropp, mitt valg.

Kennedy er av den oppfatning at vaksiner kan føre til autisme, en teori som har minimal støtte fra forskerhold.

I 2015 ble han hudflettet for å ha omtalt antallet autistiske barn i USA som en «epidemi» og et «holocaust».

Han er leder for organisasjonen Children's Health Defense, som hevder at vaksiner i tillegg til autisme forårsaker ADHD, matallergi, kreft autoimmune sykdommer.

Kennedy hevder at Biel deler hans bekymring for lovforslaget, som han mener gir myndighetene rett til å se bort fra legers eventuelle anbefalinger om at spesifikke barn ikke bør få enkelte vaksiner.

– Hun var en svært effektiv talskvinne. Veldig sterk og veldig kunnskapsrik. Hun vet hva hun snakker om. Hun er bekymret over problemstillingen på grunn av den grunnleggende ondskapen. Hun har venner som har blitt påført skader av vaksiner, som vil bli tvunget til å forlate staten.

Myndighetene i California skal ha estimert den eventuelt vedtatte nye loven til å redusere antall unntak fra vaksiner med 40 prosent.

Publisert: 13.06.19 kl. 13:53