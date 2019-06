Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham

Cuba Gooding jr. i høring etter å ha meldt seg for politiet i New York torsdag. Han er anklaget for å ha befølt en kvinnes bryst, men hans advokat hevder kvinnen fotfulgte Gooding rundt i baren og at ikke noe annet klanderverdig fant sted. Foto: Alex Tabak / The Daily News / AP / NTB scanpix