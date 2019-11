ORIGINALEN: Kronprinsesse Mary, her under en offisiell mottagelse i København på nyåret. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / ABACA

Danskene slakter ny byste av kronprinsesse Mary: – Redselsfull

Den danske kunstneren Jim Lyngvild (40) fikk så hatten passet da han viste frem bildet av den nye prinsessebysten tirsdag.

«Stygg» og «redselsfull» var blant beskrivelsene som strømmet inn på kunstnerens Facebook-side.

«Den ligner overhodet ikke» og «hun er ikke like pen», mente andre.

Mye av kritikken gikk på at øyne, kinnben og nese ikke holdt mål.

«Jeg håper virkelig ikke at dette er det ferdige resultatet av vår kommende dronning», skriver en kvinne.

Også på Instagram har Lyngvild lagt ut bildet. Der gjør mange narr av kronprinsessekopien, som de mener ser ut som en kassadame i banken (artikkelen fortsetter under posten):

Et mindretall av alle som har ytret sin mening, synes bysten er flott og en kronprinsesse verdig.

Gjort endringer

Lyngvild har laget bysten sammen med den grafiske kunstneren Joachim Jensen.

Etter alle reaksjonene, som også fikk spalteplass i danske Ekstra Bladet, har kunstneren valgt å gjøre korrigeringer. Under et nyere bilde av kunstverket, skriver han:

«Ikke kom og si at jeg ikke lytter», skriver han etterfulgt av et smilefjes.

«Nå har jeg rettet på Marys øyne og andre ting. Ligner hun mer nå?», skriver han under et nytt bilde av bysten.

Lyngvild påpeker at den foreløpige bysten er fargeløs, og at det gir et «sinnssykt» vridd bilde av hvordan det endelige resultatet vil bli.

«Sminke vil gjøre hele forskjellen», lover han.

Han presiserer også at en byste alltid skal utstråle «kjølig ro», og at den skal fremstå like klassisk om 200 år som nå.

Hva kronprinsessen selv mener, er uvisst.

For to år siden var det en byste av fotballstjernen Cristiano Ronaldo (34) som provoserte. I 2013 var det mange som reagerte på et maleri av hertuginne Kate (38). I 2003 var det et kunstverk av vår egen Kong Harald (82) som ble møtt med reaksjoner som «respektløst».

