INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen har vært lenge i influencer-gamet. Hun har lagt til side penger

Coronakrise for influencerne: – Lever på oppsparte midler

Færre oppdrag, betydelig mindre inntekter. Coronakrisen rammer også norske influencere – og flere av dem lever nå på oppsparte midler.

Influencere er avhengige av inntekter fra annonser for å få businessen til å gå rundt – og flere har tidligere kunnet vise til millioninntekter. Nå forteller flere norske topp-influencere at coronakrisen også påvirker dem kraftig økonomisk.

Sophie Elise Isachsen (25) forteller til VG at mange kampanjer er blitt satt på pause eller kansellert.

– Om det var min eneste form for inntekt, og jeg heller ikke hadde spart, så ville jeg nok vært stresset. Som influencer er man jo avhengig av at merkevarene man jobber med, ikke kutter i markedsbudsjettet, og det er det flere som gjør nå, sier hun.

Isachsen, som begynte å blogge da hun var 15, opplyser at hun har spart penger siden hun begynte å få egen inntekt.

– Jeg har lenge tenkt at kriser kunne komme, og jeg har derfor gitt meg selv flere ben å stå på. Derfor er jeg heller ikke bekymret over min egen økonomi, sier Harstad-kvinnen, som blant annet har sitt eget merke med selvbruning.

Alt Isachsen skulle holdt av foredrag, er blitt kansellert eller flyttet på. Alt av TV-oppdrag er også satt på vent. 25-åringen bruker i stedet tiden til å skrive og jobbe ekstra hardt med sosiale medier.

– Jeg legger også slagplaner med samarbeidspartnere for tiden fremover. Kriser kan fortsatt oppstå. Det kan komme en ny sånn her storm om ett år, om fem år eller om ti år. Slik har jeg alltid tenkt og sånn sett vært økonomisk forberedt, sier Isachsen.

SAMMEN: Kristin Gjelsvik (33) og samboeren Dennis Poppe lever begge av å være influencere.

Også for Kristin Gjelsvik (33) og samboeren Dennis Poppe, som begge lever av å være influencere, har coronakrisen hatt en innvirkning.

– Vi har selvfølgelig merket det litt, vi også. Noen annonsører har valgt å utsette kampanjer, som gjør at vi selvsagt blir berørt økonomisk. Men utover det, så føler vi oss ganske trygge på at vi kommer til å klare oss greit, sier Kristin Gjelsvik til VG.

Hun forteller at de har en del oppsparte midler som kommer godt med i tider som dette, samt at de har flere langsiktige samarbeidspartnere som gir en viss trygghet og forutsigbarhet.

– Kall det gjerne ambassadørsamarbeid med aktører som vi har signert årsavtaler med, og som ikke blir påvirket at verden og livet står på pause.

PÅVIRKET: Influencer Kristin Gjelsvik.

Gjelsvik ser imidlertid ikke bort fra at det kan bli aktuelt å søke om støtte fra det offentlige dersom situasjonen trekker veldig ut i tid.

– Regjeringen innfører en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende, som skal kompensere for tap av inntekt. Vi får se om det blir aktuelt for oss å søke om noen midler. Det kan jo tenkes. Lønnen vår varierer fra måned til måned, opplyser Gjelsvik, som driver businessen sammen med samboer Dennis Poppe.

– Ja, her er alt delt likt, så begge to er like påvirket. Men vi ser lyst på fremtiden. Vi skal komme oss gjennom dette, smiler hun.

For Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30) har coronakrisen ført til at noen oppdrag er satt på vent.

– Det er klart det blir et annerledes år enn man hadde sett for seg, for alle, men jeg har fått tid og ro til å jobbe med egne prosjekter, sier Vasstrand.

OPPDRAG PÅ VENT: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand.

Oppsparte midler har vist seg å bli viktig for flere som lever av å være influencere i sosiale medier.

– Jeg merker at det har gått ned både med tilbud og forespørsler. Flere har ikke penger og muligheter til å gjøre et samarbeid slik situasjonen er nå. Men heldigvis har jeg en buffer på gå på, sier influencer Anja H. Johansen (32) til VG og fortsetter:

– Samtidig opplever jeg at engasjementet er gått opp i kanalene mine. Leserne har mer tid, de sender flere meldinger og kommenterer innleggene mine.

En ny hverdag fører med seg nye utfordringer for alle influencerne VG har vært i kontakt med.

– Det er for tidlig å si noe om dette nå. Men jeg tenker at det er kjempeviktig at vi holder Norge i gang, støtter norske bedrifter og at vi ferier i Norge denne sommeren, sier Marna «Komikerfrue» Burøe (39).

NY TYPE OPPDRAG: – Det er mange som opplever at sexlivet går på tverke i disse tider,, sier Iselin Guttormsen, som er nyutdannet sexolog.

Iselin Guttormsen (32), kjent fra TV 2-serien «Bloggerne», ser at mye tar lengre tid nå enn det gjorde før.

– Jeg merker at budsjettene er mindre, og mange vil se an situasjonen før de inngår et samarbeid, sier hun.

Hun forteller også at det å få gjester i podkast-studio er en utfordring.

– Samtidig har vi forpliktelser og samarbeid som må rulle og gå. Da må vi finne løsninger som får det til å fungere, sier Guttormsen til VG.

Guttormsen understreker at det er mange som har det tøffere enn henne – og at hun egentlig ikke har så mye å klage over – for oppdragene renner inn på et annet plan.

– Jeg har hatt verre perioder i livet. Dessuten er jeg nyutdannet sexolog, og der har jeg stor pågang. Etterspørselen er enorm – og selv om jeg har konsultasjonene på nett, har jeg ikke nok kapasitet. Ikke er det alltid like enkelt for meg heller å gjennomføre alle konsultasjonene med små barn rundt meg, sier Guttormsen.

