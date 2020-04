VIL HJELPE: Prinsesse Sofia, som er gift med prins Carl Philip, skal nå bidra i omsorgsarbeid som en konsekvens av coronapandemien. Foto: Frode Hansen

Prinsesse Sofia hjelper til under coronakrisen

Den svenske prinsessen (35) har vært på lynkurs for å avlaste hardt belastet omsorgspersonell.

Den svenske prinsessen Sofia har et sterkt ønske om å bidra i omsorgsarbeidet i forbindelse med coronaviruset som herjer om dagen. Nå skal hun ha gjennomgått et tredagers medisinsk lynkurs på Sophiahjemmet i Stockholm, der hun skal jobbe som støtte for å avlaste ordinært omsorgspersonell, skriver Aftonbladet, som igjen siterer nettstedet Mitt i.

Opplæringen er den samme som en del av SAS’ permitterte personell skal ha blitt tilbudt. Hver uke får 80 personer trening gjennom Sophiahjemmets høgskole, og etter at opplæringen er fullført skal de kunne gå direkte inn og avlaste det tungt belastede omsorgspersonalet.

– I den krisen vi befinner oss i, ønsker prinsessen å bidra med frivillig arbeidskraft i helsevesenet, sier hoffets informasjonssjef, Margaretha Thorgren, i en kommentar til Aftonbladet.

Det private sykehuset har gjort grep og endret store deler av sin virksomhet for å avlaste den generelle akuttmedisinske behandlingen for folk under coronapandemien.

I oppdraget fra Region Stockholm inngår blant annet behandling av bruddskader, brystkreftoperasjoner og etterbehandling av kreftopererte pasienter.

– Det er selvsagt for oss at vi skal hjelpe til. En betydelig del av planlagte operasjoner i regionen er utsatt, men vi har nå både ledig operasjonskapasitet og kompetent personale. Og et 20-talls omsorgsplasser, sier nestleder for Sophiahjemmet, Åsa Larsson.

Prinsesse Sofia er gift med prins Carl Philip (40), hertugen av Värmland.

Publisert: 15.04.20 kl. 21:12

