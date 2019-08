KONKURRENTER: I den tredje sesongen av "Senkveld med Helene og Stian" konkurrerer de to programlederne mot hverandre med en rekke kjendiser på laget i "Senkveld-slaget: Øst mot vest". Foto: Anniken Aronsen

Helene Olafsen om «Senkveld»-debuten: – Hadde nok ikke gjort det igjen

LANGESUND (VG) Programlederen forteller at hun er glad hun ikke visste hva hun gikk til for ett år siden. Nå er både hun og Stian Blipp varme i trøya og klare for sin tredje sesong.

For ett år siden hadde Helene Olafsen (29) og Stian Blipp (29) sin første sending som «Senkveld»-programledere, etter å ha tråkket inn i de store skoene til Harald Rønneberg og Thomas Numme som takket for seg.

Nå er de klare for sin tredje sesong, og møter pressen i Langesund sammen med åtte kjendiser som skal konkurrere mot hverandre som to lag i det som tidligere het «Camp Senkveld».

– Brutalt

For Olafsen er det mer behagelig å gå inn i sin tredje sesong enn den første. Hun innrømmer overfor VG at det var tøft psykisk å skulle lede programmet i starten, og det med en hun slettes ikke kjente fra før.

– Jeg visste heldigvis ikke hva jeg gikk til. Jeg klarte ikke helt å forestille meg hvordan det ville bli. Jeg hadde nok ikke gjort det igjen, det var brutalt, men jeg fant min rolle, sier hun.

Heldigvis fant både hun og Blipp tonen, og fungerer godt som programlederduo. Olafsen forteller at det er nå er lavere skuldre for alle involverte.

– Det er lavere terskel for å gjøre feil. I starten gikk jeg inn for å prøve å ikke feile. Hvis vi gjør noe feil nå, er det bare moro, sier hun.

Også Blipp hadde prestasjonsangst i starten.

– Det var som å kjøre skateboard på bananskall. Men nå har vi lagt grunnlaget, vi har kommet oss helskinnet gjennom og det går bra, sier han.

Blir konkurrenter

Olafsen og Blipp kjører i år en ny vri på «Camp Senkveld», som i år har fått navnet «Senkveld-slaget: Øst mot Vest».

Olafsen har med seg østlendingene Charter-Svein Østvik, entreprenør Isabelle Ringnes, tidligere fotballspiller Freddy dos Santos og TV-profil Hasse Hope.

Blipp skal forsvare Vestlandets ære med reality-kjendis Leif Einar «Lothepus» Lothe, influenser Kristin Gjelsvik, TV 2-anker Jan-Henrik Børslid og tidligere håndballspiller Isabel Blanco på laget.

LAGENE: Fra venstre: Hasse Hope, Isabelle Ringnes, Freddy dos Santos med Helene Olafsen på skuldrene og Svein Østvik er lag Øst. Jan-Henrik Børslid med Stian Blipp på skuldrene, Isabel Blanco, Leif Einar Lothe og Kristin Gjelsvik. Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

Blipp mener at fallhøyden er større for Vestlands-laget, og begrunner det med et ekstra stort ego og selvtillit.

– Vi skal gjøre det med livet som innsats. Alle på laget har den innstillingen. Ingen drar herfra uten å ha blødd, sier han og ler.

Olafsen lover at Vestlandslaget skal få en hard kamp.

– De har det i alle fall i kjeften, sier hun lurt.

Den tredje sesongen av «Senkveld med Helene og Stian» har premiere 6. september.

