BLIR FORELDRE: Quentin Tarantino og hans kone Daniella Pick venter barn. Foto: Arthur Mola / AP / NTB scanpix

Quentin Tarantino (56) blir far for første gang

I november giftet Quentin Tarantino (56) seg med den israelske modellen og sangeren Daniella Pick (35). Nå venter paret sitt første barn.

Det bekrefter Katherine Rowe, som representerer 56-åringen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det skal ikke ha blitt gitt ytterligere opplysninger.

Tarantino har tidligere uttalt at grunnen til at ikke har stiftet familie er at jobben har tatt opp all hans tid.

– Når jeg jobber med en film, gjør jeg ingenting annet. Alt handler om filmen. Jeg har ikke noen kone, jeg har ikke noen barn. Ingenting kan komme i veien. Hele verden kan eksplodere, jeg ville ikke brydd meg. Dette er livet mitt, sa han i et intervju i 2009.

Filmregissøren er for tiden aktuell med filmen «Once Upon A Time ... In Hollywood», som fikk terningkast 5 i VG. Han er mannen bak storfilmer som «Kill Bill», «Inglorious Basterds» og «Pulp Fiction».

«Once Upon A Time ... In Hollywood» var hans niende film, og før premieren hintet han om at han snart kan legge opp som filmskaper og at han ønsket seg barn.

– Jeg liker ideen om å lage 10 filmer, og så, boom, det er det, da er det er gjort, sa filmregissør Quentin Tarantino (56) på «Jimmy Kimmel Live!» rett før Hollywood-premieren.

Han forklarte at han neppe komme til å forsvinne helt, og at han vil fortsette og skrive.

Publisert: 22.08.19 kl. 11:24

