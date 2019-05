FEIRET: Her vinker kongefamilien til barnetoget fra slottsbalkongen. De var blant flere kjente nordmenn som feiret nasjonaldagen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kjendisenes 17. mai-bilder

Med strålende vær over store deler av landet kunne både kjente og ukjente stråle som sola i sosiale medier.

Vi har samlet sammen noen av kjendisenes bilder fra nasjonaldagen.

17. mai er en fest over hele landet, og en dag mange velger å slå på stortromma.

En som virkelig slo på stortromma er «Game of Thrones»-aktuelle Kristofer Hivju.

«Når det lokale korpset, i den lokale bygda du besøker, mangler en stortromme-spiller – må du steppe inn», skriver han under videoen av ham i 17. mai-tog spillende på en stortromme på Sunnmøre.

Nasjonaldagen er også en dag mange velger å feire i sin hjemby.

Statsminister Erna Solberg var i Bergen, og kunne smile for varmerekord på nasjonaldagen med hele 23,9 grader.

En som ikke var hjemme i Norge er NATOs generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Han var i Brussel, uten at det så ut til å sette noen demper på feiringen.

«Å feire Norges nasjonaldag i Brussel er nesten som å være hjemme – med barnetog, korps og bunader.», skriver han.

Heller ikke Senkveld-programleder Helene Olafsen feiret i Norge. Hun var med familien i Sverige.

«Ble ikke bunad i år, men tok med kongefamilien på tur, sett barnetoget og Wenche Myhre på TV, samt spist uendelige mengder 17. mai-mat med familien på hytta i Sverige», skriver hun på Instagram.

Hennes medprogramleder Stian Blipp hadde funnet frem bunaden.

Artisten Astrid Smeplass skrev følgende under sitt 17. mai-bilde:

«Gratulerer med dagen! Hurra for mangfold og for at vi er så forskjellige og fantastiske»

Kathrine Sørland «jukset» med sitt 17. mai bilde. Hun skriver at hun valgte å bruke bildet fra i fjor, da hun ikke synes hun var like fin med oransje T-skjorte det sto «lodd» på.

Med hele familien iført bunad feiret Tone Damli på Høvik.

Jørgine Massa Vasstrand, best kjent som «Funkygine», feiret med familien på Jessheim.

Sandra Lyng, som ble mamma i oktober, feiret med samboer Lasse Joachim Langerud og sønnen Sander.

Marcus og Martinus feiret nasjonaldagen hjemme i Trofors i Nordland.

Elisabeth Andreassen var på Eidsvoll.

