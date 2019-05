FUNNET KJÆRLIGHETEN: Prinsesse Märtha Louise bekrefter på Instagram at hun og samarbeidspartneren er i et forhold. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Prinsesse Märtha Louise bekrefter kjæreste

Prinsessen skriver på Instagram at hun har funnet kjærligheten med Shaman Durek.

Prinsessen og samarbeidspartneren, den amerikanske shamanen Shaman Durek, hvis egentlige navn er Durek Verrett, bekrefter på Instagram at de er et par.

– Jeg føler meg så lykkelig og velsignet over at han er min kjæreste. Takk min kjære, for å at du inkluderer meg så sjenerøst inn i din familie. Jeg elsker fra denne evigheten til den neste, skriver Märtha Louise under et bilde av de to.

– Han har fått meg til å innse at ubetinget kjærlighet faktisk eksisterer her på planeten. Han omfavner meg uten å stille spørsmålstegn eller frykt.

– Vi elsker hverandre

Hun kommer også med en oppfordring til dem som skulle ønske å kritisere dem:

– Det er ikke opp til dere å dømme meg. Jeg har ikke valgt mannen min for å tilfredsstille noen av dere eller boksene dere har satt for meg i hodene deres, skriver hun.

– Alt jeg vet nå er at vi elsker hverandre og jeg er superlykkelig.

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen.

Prinsessen er ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer nå, sier hennes manager Carina Carlsen til VG.

– Vi skal på turne med shamanen fra helgen av, så da er hun tilgjengelig for pressen, sier hun.

Fakta om Märtha Louise (47 år) *Prinsessen er den fjerde i arverekken til den norske tronen. *Hun har tre barn med Ari Behn: Maud Angelica Behn (født 29. april 2003), Leah Isadora Behn (født 8. april 2005) og Emma Tallulah Behn (født 29. september 2008) *I 2016 gikk hun og Ari Behn fra hverandre, og bestemte seg for å ha delt omsorg for sine tre barn. *Skilsmissen var den første kongelige skilsmissen i Norge på 200 år. *Da de skilte seg hadde de vært gift siden den 24. mai 2002, da de giftet seg i Nidarosdomen i Trondheim. *Den 1. februar 2003 mistet hun tittelen Hennes Kongelige Høyhet. Vis mer vg-expand-down

Kritiserte «Skavlan»

Durek har også skrevet kjærlighetserklæring på Instagram.

– Å bli elsket eller å ikke bli elsket, for jeg vil heller bli elsket ubetignet enn å ikke bli elsket i det hele tatt. Det er hva jeg føler fra prinsesse Märtha Louise, ren aksept for mitt multidimensjonale jeg, skriver han.

– Ikke bare shamanen i meg, men kvinnen i meg, den sterke mannen i meg, den lille gutten, ET, jaguaren, forskeren og mer.

Prinsessen og Durek var i slutten av mars gjester hos Fredrik Skavlan, hvor de snakker om at de skal på turné sammen. Duoen gikk siden hardt ut mot programmet hvor de kritiserer klippingen.

Durek skriver på sin nettside at han fungerer som en bro mellom det åndelige og fysiske plan, og at han jobber med å gi suksess, glede og healing i folks liv. På Facebook skriver han at har jobbet med alt fra Hollywood-stjerner, musikere og reality-stjerner.

Saken oppdateres.

SKAVLAN: Både Märtha Louise og Shaman Durek var på Skavlan for noen uker siden. De gikk siden ut og kritiserte hvordan programmet er klippet. Foto: Johan Halsius, Skavlan/TV 2

Paret har lagt ut flere bilder sammen i sosiale medier. Blant annet feiret de påske sammen i Beverly Hills i California, med påskeører på:

Prinsessen var tidligere gift med kunster og forfatter Ari Behn. De annonserte at de ville skille seg i august 2016. Sammen har de barna Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

