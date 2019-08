FORELDRE: Nikki og Courtney Nixx har fått sitt første barn sammen. Her på den røde løperen i mars. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Mötley Crüe-stjernen (60) fikk sitt femte barn

Nikki Sixx og kona Courtney Sixx (33) avslørte på Instagram at de har fått en datter.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I januar annonserte rockeveteranen at han ventet sitt femte barn. Nå har han fått en datter.

– Lørdag natt ønsket jeg og kona mi Courtney en veldig vakker jente ved navn Ruby Sixx velkommen inn i vår verden og familie, åpner rockeren teksten under bildet av en barnevogn dekket av gigantisk rosa blomsterbukett.

Det er parets første barn sammen. Rockeren har i tillegg tre barn med sin første ekskone Brandi Brant og ett barn med sin andre ekskone Donna D’Errico. De fire andre barna er i alderen 18–28.

les også A$AP Rocky forklarer seg i retten: – Jeg kastet ham i bakken

– En livlig liten jente med et hode fullt av hår som gjør henne til den femte Sixx sammen med sine to søstre og to brødre. Farskap har vært den største gleden i livet mitt og Courtney er et naturtalent som mamma, skriver Sixx videre i innlegget.

Paret giftet seg for snart fem år siden.

Nikki Sixx, som opprinnelig heter Frank Carlton Serafino Feranna, steriliserte seg etter at barn nummer fire var født, for snart 20 år siden.

Han skal ha fått spørsmål under et intervju i 2007 om hvorvidt han ville reversere inngrepet, men da skal han ha fleipet om at han heller ville sterilisere seg enda en gang for å være sikker på at han ikke kunne gjøre noen gravide igjen.

Publisert: 01.08.19 kl. 16:40

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post