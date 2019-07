STORE STJERNER: Luke Perry og Shannen Doherty var store stjerner i «Beverly Hills 90210» og de forble gode venner helt til han døde brått i begynnelsen av mars. Dette bildet er fra utdelingen av Annual People's Choice Awards i 1992. Foto: Ron Galella / Ron Galella Collection

Hedrer sin avdøde venn med en helt spesiell rolle

De var begge store stjerner i «Beverly Hills 90210» på 90-tallet. Nå skal Shannen Doherty hedre sin gode venn Luke Perry i sesongens første episode av Netflix-serien «Riverdale».

Nå nettopp

Episode skal være til minne om Perry som døde brått i mars.

Det er ET som melder dette.

– Luke og Shannen var svært gode og nære venner, sier «Riverdale»-sjefs-produsent Roberto Aguirre-Sacasa til nettstedet.

STORT TAP: – Jeg kjemper med tapet og har vanskeligheter med å håndtere mine egne tanker, skrev Shannen i et innlegg på Instagram etter at Luke Perrys dødsfallet ble kjent. Foto: Danny Moloshok / TT / NTB Scanpix

Luke Perry døde i begynnelsen av mars etter å ha fått et massivt hjerneslag. Han ble bare 52 år. Luke Perry er best kjent for sin rolle som Dylan i den ekstremt populære ungdomsserien «Beverly Hills, 90210» som herjet på tv-skjermer verden over på 90-tallet.

les også Luke Perry er død

En serie hvor også Shannen Doherty hadde en sentral rolle.

– Jeg kjemper med tapet og har vanskeligheter med å håndtere mine egne tanker, skrev Shannen i et innlegg på Instagram etter at dødsfallet ble kjent.

Søndag kveld publiserte Shannen Doherty dette innlegget på instagram:

– Opp gjennom årene har Luke og jeg stadig vekk snakket om å finne en rolle for Shannen i «Riverdale». Når vi nå skulle sette sammen denne spesielle episoden, ville vi gjerne ha med mennesker som var viktige i Lukes liv, fortsetter Aguirre-Sacasa.

les også Luke Perrys dødsfall: – Ingen var kulere og mer autentisk

Han forteller at rollen som Shannen er tiltenkt, er en svært følelsesladet og viktig rolle i den aktuelle episoden.

– Vi sendte manus til Shannen, hun leste det – og elsket det. Det er en rolle til ære for deres vennskap. Jeg vet at hun ble svært rørt da hun leste manuskriptet og takket umiddelbart ja til rollen, sier sjefs-produsenten.

STOR SORG: Luke Perrys uventende død i mars i år vakte stor oppmerksom og det ble omtalt over store deler av verden. Foto: Jeff Christensen / TT NYHETSBYRÅN

Doherty, som lenge slet med brystkreft, er allerede på plass i Vancouver, Canada for å spille de første scenene av sesongens første episode av «Riverdal». På spørsmål om Shannen Doherty og hennes foreløpige mystiske karakter, kan dukke opp i flere episoder av «Riverdale», har sjefs-produsenten dette å si:

– Absolutt.

Publisert: 22.07.19 kl. 04:24