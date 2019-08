NEKTER SKYLD: R. Kelly ankommer her retten i Chicago i forrige måned. Denne uken erklærte hans seg ikke skyldig i forbindelse med en annen tiltale - i New York. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

R. Kelly nekter straffskyld i sak om menneskehandel

Den 52 år gamle artisten ble i forrige måned pågrepet for menneskehandel og seksuelt misbruk. Han nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten i Brooklyn, New York, har tiltalt R. Kelly for lovbrudd som omhandler menneskehandel og seksuelt misbruk.

Tiltalen går blant annet ut på at han skal ha brukt kjendisstatusen sin på å rekruttere unge kvinner og jenter til ulovlige seksuelle aktiviteter. Aktoratet hevder at han isolerte dem fra venner og familie, samt påla dem å kalle ham «daddy».

I retten fredag erklærte artisten seg ikke skyldig. Han fikk ikke muligheten til å løslates mot kausjon, ettersom påtalemyndigheten har vurdert at det er fluktrisiko, skriver AP.

Han ble transportert fra Chicago, hvor han sitter varetektsfengslet. Her er han tiltalt for overgrep, menneskehandel og produksjon av barnepornografi. Også her har han nektet straffskyld.

R. Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år.

Publisert: 02.08.19 kl. 20:58