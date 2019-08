POSERER: Her lar Channing Tatum seg avbilde sammen med Sofien Hopen Landøy fredag. Foto: Privat

Channing Tatum på Vestlandsøy: – Jeg var litt nervøs innvendig

Den amerikanske superstjernen ankom idylliske Værlandet gjestehavn på motorsykkel fredag ettermiddag. Der ble det både øl, burger og hilsen i gjesteboka.

Sofie Hopen Landøy sto med toalettruller i armene og skulle til å vaske kroens sanitærrom ved 15.30-tiden da den verdenskjente skuespilleren kom ruslende inn i motosykkeltøy.

– Jeg gikk forbi og tenkte «Kan det være en Channing Tatum look-alike?», forteller hun til VG. Deretter hørte hun ham bestille en øl og en Jack Daniels burger i kassen med sin amerikanske aksent.

Hennes intetanende sjef tok bestillingen, mens Landøy og venninnen, som også jobber ved kroen stakk hodene sammen for å identifisere amerikaneren.

Tenkte kjendis-kvota var brukt opp for denne sommeren

– Da gikk det opp for henne også: Det er faktisk ham! ler Landøy.

De to jobber i den sesongåpne kroen Værlandet gjestehavn i Sogn og Fjordane i sommer. De er godt vant til turister som tar fergen ut på den vakre øya for å nyte naturen, utsikten mot havgapet og ro.

Tidligere i sommer var også sangeren Kurt Nilsen innom kroa.

– Nå kommer det ikke flere kjente personer denne sommeren, tenkte jeg, sier Landøy.

– Men så var det ham av alle!

– Hva henger høyest av Nilsen-besøk og Tatum-besøk?

– Jeg vil ikke legge noen favoritter her, men Channing Tatum er kanskje en smule mer spennende. Når det er sagt var det kjekt å møte Kurt også altså, ler hun.

Burger og øl

De to venninnene lagde Tatums burger og gikk ut for å servere den. Da spurte de om det ville være mulig å få et bilde med ham etter at han var ferdig å spise.

– Jeg prøvde å være så profesjonell som mulig, men det er klart jeg var litt nervøs innvendig, forteller Landøy.

Da han var ferdig med måltidet, kom superstjernen selv inn og spurte om de skulle ta bildet.

Deretter signerte han kroens gjestebok.

Thank you very much

MULIG REISEMÅL: Dersom Tatum fulgte fylkesvei 365 fra Værlandet gjestehavn ville han kunne nyte utsikten mot havgapet ved Bulandet. Foto: Sara Johannessen, VG

Krovertene vet ikke hvor Tatum tar turen videre. Ettersom han kom med motorsykkel har han vært nødt til å ha tatt fergen over fra Askvol.

– Han sa at han bare skulle kjøre rundt og se litt, han hadde ikke noen spesiell plan, virket det som, sier Hopen Landøy.

Etter middagen på kroen dro Tatum på den lokale Joker-butikken.

– Han kjøpte ikke noe, han bare lurte på når fergen gikk, sier Bjarte Kvaløy som jobber i butikken.

– Jeg ble litt i stuss, for jeg så jo hvem det var og klarte nesten ikke svare, sier Kvaløy. Tatum ble imidlertid godt tatt vare på og ble informert om at fergen gikk 16.30.

– Sa han noe om hvor han skulle?

– Nei, det virket som han var på ferie.

Det er ikke første gang i sommer at Tatum er observert i Norge. I juni var Hollywood-stjernen på Byrkjedalstunet i Rogaland.

Publisert: 09.08.19 kl. 18:16