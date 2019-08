PENDLER: Filmregissør André Øvredal. Her fotografert i Oslo tidligere i sommer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

André Øvredal om sitt neste Stephen King-prosjekt: – Jeg klyper meg i armen hele tiden

LOS ANGELES (VG) Regissør Andre Øvredal (46) stortrives i Hollywood, men kan styre begeistringen for premierefester.

Mari Glans

Nå nettopp

I 2011 satt Andre Øvredal og spiste en bedre lunsj med Hollywood-legenden Chris Columbus på Universal Studios. Regissøren og manusforfatteren var en av Øvredals barndomshelter med klassikere som «The Goonies», «Gremlins», «Alene hjemme» og de to første Harry Potter-filmene på CV-en.

For nordmannen føltes møtet fullstendig uvirkelig. Det var bare et par år siden han var en relativt anonym reklamefilmregissør i Norge, men takket være debuten «Trolljegeren» var han plutselig blitt en internasjonalt anerkjent filmskaper.

Skrekk-komedien var en braksuksess både her hjemme og i det store utland, og invitasjoner fra Hollywood strømmet på. Hele uken hadde derfor Øvredal blitt skyflet rundt fra studio til studio for å snakke med noen av de største tungvekterne i bransjen.

Tidligere på morgenen hadde han hatt et møte på Spielbergs produksjonsselskap Amblin Entertainment, hvor han passerte sjefen sjøl i gangen.

– Det var en fullstendig surrealistisk dag. Jeg husker jeg tenkte: «Dette holder, egentlig. Jeg trenger ikke å lage flere filmer nå, for denne opplevelsen er stor nok», forteller Øvredal.

Men regissøren fikk snart anledning til å prøve seg internasjonalt. Han neste prosjekt var den kritikerroste skrekkfilmen «The Autopsy of Jane Doe».

Filmen ble ikke den største kassasuksessen, men grøsseren skaffet Øvredal en svært viktig fan. «The Shape of Water»-regissør Guillermo del Toro likte nemlig filmen veldig godt og tagget Øvredal i en twitter-melding.

De to sendte hverandre noen hyggelige meldinger frem og tilbake, noe Øvredal synes var stas, men han la ikke så mye mer i det. Del Toro glemte imidlertid ikke nordmannen, og da han seks måneder senere bestemte seg for å overlate regi-tøylene på sitt nye prosjekt «Scary Stories to Tell in the Dark» til noen andre, var det Øvredal han foreslo til sine medprodusenter.

SKREMMENDE: Natalie Ganzhorn i «Scary Stories To Tell In The Dark». Foto: Norsk Film Distribusjon

– En av grunnene til at jeg liker Andres arbeid er at kameraføringen hans er veldig presis og elegant, men det finnes også en lekenhet der. Det er som om han gir deg en albue i siden og blunker til deg, samtidig som han skremmer vannet av deg, forklarer Del Toro til VG da vi treffer ham i LA.

– Jeg setter også pris på at han ikke lager deprimerende og eksistensiell skrekkfilm, hvor du har lyst til å ta livet av deg når du går ut av kinosalen. I stedet lager han gøyal horror, og det var det jeg ønsket at denne filmen skulle bli, legger Oscarvinneren til.

Boxoffice hit

Søndag ble det klart at «Scary Stories» er en av helgen største publikumssuksesser, kun slått av actiondramaet «Hobbs and Shaw». Den barnevennlige skrekkfilmen er basert på en samling uhyggelige noveller med samme navn, som har frydet og skremt amerikanske barn i nesten 40 år. Med en slik kulturarv i ryggen var «Scary Stories» spådd å gjøre det bra på kino, men før tallene var klare var Øvredal en nervebunt.

VG møtte ham på et luksushotell i Beverly Hills torsdag, dagen etter festpremieren i filmbyen.

– Sånne tilstelninger er ikke meg i det hele tatt, jeg var bare kjempestresset hele kvelden fordi jeg er så nervøs for hvordan filmen skal bli tatt imot. Jeg har sikkert klikket på «refresh» på (bransjenettstedet) Rotten Tomatoes over tusen ganger i dag for å finne ut hva anmelderne synes, innrømmet han lattermildt.

Øvredal hadde imidlertid ingen grunn til å bekymre seg. Filmen ble vist på 2700 amerikanske kinoer denne helgen og spilte inn respektable 21 millioner dollar, som er nesten hele produksjonsbudsjettet. Kritikerne jubler også. «Scary Stories» har fått skryt av anmeldere fra blant annet LA Times og CNN, og har en imponerende 80 prosent fresh rating på Rotten Tomatoes.

Norge og Hollywood

For Øvredal har møtet med amerikansk filmindustri vært udelt positivt.

– Jeg har oppdaget at bransjen er proppfull av ekte filmelskere, som i likhet med meg har drømt om å få være en del av denne drømmefabrikken siden de var barn, og som ved hjelp av ambisjoner og talent har gått gradene. Jeg har ikke møtt noen kynikere her, tvert imot er min erfaring at filmfolk i USA har et genuint ønske om å lage fantastiske kinoopplevelser som de kan være stolte av, sier han.

SAMARBEIDER: Produsent Guillermo del Toro og André Øvredal sammen i San Diego tidligere i sommer. Foto: Daniel Knighton / Getty Images North America

Øvredal bemerker likevel at noen rotnorske verdier kan være et pluss i Hollywood.

– Jeg tar med meg jordnærheten fra Norge inn i regirollen og tror folk opplever at jeg ikke tar av, men heller holder fokus på de riktige tingene. Det, i likhet med å fortelle historier på en realistisk måte, tror jeg er veldig skandinavisk. Min nøkternhet er også en morsom kontrast til Guillermos enorme fantasi. Det er helt ufattelig det som surrer oppe i hodet på ham. Så vi to sammen er en litt rar kombinasjon, men det fungerer veldig bra. Han har gitt meg mange gode råd og jeg har lært enormt mye av ham, sier regissøren.

Øvredals neste prosjekt er en filmatisering av Stephen Kings roman «The Long Walk», som er en dystopisk fremtidsvisjon. Innspillingen starter antagelige rett etter nyttår.

– Det føles jo helt vanvittig å gå fra å jobbe med Guillermo til å ta fatt på et Stephen King-prosjekt. Jeg er også veldig fan av ham. Når det er sagt så føler jeg meg ikke på noen måte husvarm i Hollywood. Jeg klyper meg i armen hele tiden, og blir fremdeles starstruck hvis jeg møter folk jeg beundrer, sier 46-åringen, som vil fortsette å pendle mellom Norge og USA fremover.

For ham, som forelsket seg i film som barn etter å ha sett «Star Wars», «Alien» og «Indiana Jones», kan det fremdeles føles uvirkelig at han nå har fått en solid fot innenfor i Hollywood. Mange mål er nådd, men Øvredal fortsetter å drømme stort.

– Jeg har hatt mange filmopplevelser som har gjort stort inntrykk på meg, men Spielbergs filmer har fremdeles en spesiell plass i hjertet mitt. «Jurassic Park» er faktisk en av dem som betydde mye for meg, banebrytende og skikkelig intens som den var, sier han.

Øvredal husker fremdeles at han satt og gapte da T-Rex dinosauren åpenbarte seg på lerretet og at han så filmen ni ganger på kino.

– Så jeg drømmer om å jobbe med Spielberg. Han er nummer én på lista, fordi måten han lagde film på, og også de filmene han valgte å produsere, var det som introduserte meg for den enorme gleden man kan få av filmskaping.

«Scary Stories to Tell in the Dark» går for tiden på norske kinoer.

Publisert: 19.08.19 kl. 17:17

