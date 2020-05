LEDER NY IDRETTSREALITY: Kjetil André Aamodt blir i høst aktuell med NRK-programmet «Familiens ære». Foto: Mattis Sandblad

Kjetil André Aamodt leder ny storsatsing på NRK

Den tidligere toppalpinisten (48) skal lage reality-TV med kjente idrettsprofiler og barna deres: – Jeg var heldig som hadde en far som var god på dette, sier han.

16. juni går Nordisk Film og NRK i gang med konkurranseopptakene til det som skal bli et splitter nytt konkurransedrevet reality-program på statskanalen. Programmet kommer på skjermen allerede i høst, har fått navnet «Familiens ære» – og programleder blir den meritterte eksalpinisten Kjetil André Aamodt.

– Vi snakker om de verste familiene i landet, de som har «broilet» opp både seg selv og barna sine til å drive med idrett og toppidrett. De skal forsvare familiens ære, forteller Aamodt til VG.

Programserien tar utgangspunkt i kjente idrettsprofiler med barn som selv gjør karriere i norsk og internasjonal idrett. I konkurransene kjemper foreldre og barn for sin familie. Alle deltagerne er med gjennom samtlige episoder, før vinnerne skal kåres i siste program.

Aamodt forklarer:

– Jeg har selv tre barn, og cirka halve befolkningen er opptatt av idrett. Man er opptatt av hva som er best for ens egne barn. Man ønsker at barna er lykkelige og har det bra, at de blir trygge og kjenner mestring. Noen ønsker konkurranse, mens andre tenker langsiktighet. Noen ønsker å bli så gode at de kan bedrive toppidrett. Så møtes man ofte på idrettsbanen med ulike ambisjonsnivåer, også blant foreldre. Der oppstår det ofte noen gnisninger. Uenigheter om hva som er rett for hele gruppen.

ELLEVILLE SCENER: Kjetil André Aamodt jubler sammen med pappa Finn under VM Morioka i Japan i 1993. Den gang vant Aamodt gull i slalåm og storslalåm og fikk sølv i kombinasjonen. Foto: Tor Richardsen

Det er dette som skiller programmet fra andre lignende konsepter, som «71 grader nord», «Mesternes mester» og «Kompani Lauritzen», mener han.

– Det er viktige temaer man kan dra lærdom av.

Med sine 20 OL og VM-medaljer er den nå 48 år gamle eksalpinisten Norges mestvinnende norske alpinist. Tidlig var Aamodt også ærlig om at hans egen far, Finn Aamodt (68), betydde svært mye for at han faktisk ble så god som han ble.

– Fatter’n var én som trykket på knappene mine i oppveksten. Han fortalte meg hele veien konsekvensen av valgene mine, både på skolen og som idrettsutøver. Jeg sa at jeg hadde lyst til å bli verdensmester, og om jeg da valgte ikke å trene en dag sa han at det var helt greit – men at jeg da heller ikke kunne regne med å bli verdensmester. Det var hard pedagogikk, men jeg var heldig som hadde en far som var god på dette, altså coaching.

Han understreker at det i bunn lå et eget ønske om å bare bli best.

– Etter å ha trent med ham én time daglig, dro jeg på Løkka med gutta i fem timer og spilte fotball. Og det var derfor jeg ble en god idrettsutøver. Det samme sier jo Martin Ødegård. 30 prosent av aktivitetsnivået i oppveksten lå hos faren og med laget hans, 70 prosent er på løkka med gutta.

Samtidig er det ikke alle barn som ønsker å bli best. Noen er mest opptatt av å være en del av miljøet.

– Så man kan ikke behandle alle barn likt – man må ha «følerne» ute. Hos oss var det mye galskap, men det var mye positivitet og kjærlighet i galskapen. Faren min var aller mest avgjørende i at han fikk meg til å forstå hva som skulle til. Og når du kjenner mestring blir du enda mer motivert.

Aamodts første medalje kom i VM i 1991, da det ble sølv. Det første gullet kom i OL i Albertville i 1992.

– Hvordan var den følelsen da du faktisk oppnådde drømmen?

– I det samme OL’et i Albertville vant jeg bronse i storslalåm også, og den følelsen synes jeg å huske var større enn det gullet. For det var to omganger, og jeg mestret liksom annenomgangen også – jeg måtte forsvare pallplassen.

Det var Alberto Tomba som tok gullet i storslalåmkonkurransen. For Aamodts del var han bare 18 år da han for alvor slo igjennom i verdenscupen.

– Og da skjønte jeg at hobbyen min var blitt yrket mitt. Vi hadde veldig dårlig råd, og den følelsen av økonomisk frihet ... Det at jeg kunne leve av hobbyen min var veldig befriende.

Fram til 2016 hadde Aamodt og hans gode venn Lasse Kjus (49) programserien «Hvem kan slå Aamodt og Kjus» og «Aamodt og Kjus på bortebane» på TVNorge.

– Hvorfor sa det stopp?

– Vi hadde nok skvist den sitronen lenge nok. Vi kjente oss på overtid, både for oss selv og for TVNorge. Vi begynte å bli gamle i tillegg, og tapte mer og mer. Det var greit å gi seg mens vi fortsatt hadde en seiersprosent over 50, ha ha.

FAR VAR MENTOR: Kjetil Andre og pappa Finn Aamodt under verdenscupåpningen i Tignes i Frankrike i 1997. Foto: Magnar Kirknes

– Og hvordan blir det å lede et program som dette uten ham?

– Nå har jo Lasse fått fire unger, så jeg håper han etter hvert kommer inn i serien han også. Jeg har hørt at han er en beryktet fotballtrener på Snarøya, så vi får se om han dukker opp etter hvert, sier han hemmelighetsfullt.

Kjetil André Aamodt har selv barna Erle (14), Aksel (10) og Emily (3) sammen med kona Stine Merete Østvold Aamodt (45).

– Er barna i ferd med å følge i dine fotspor, Kjetil?

– De er glad i idrett og er på idrettsbanen. Erle er jo også på juniorlandslaget i Rytmisk Gymnastikk. Sønnen min er veldig glad i fotball og spiller i den lokale klubben Huk, samt ishockey i Vålerenga. Emily på 3, hun satser vi på at blir tennisspiller – det er der pengene ligger, ha ha.

Opptakene til den nye NRK-serien vil foregå på utvalgte arenaer i Oslo-området, deriblant Ullevaal stadion, Holmenkollen og Bislett Stadion. Hjemmeopptak med deltagerne er allerede påbegynt.

Publisert: 22.05.20 kl. 07:33

