FANT LYKKEN: Robin Johansson (24) og Jamilla Wais (24) ble et par etter at de sjekket ut av hotellet. Foto: Privat

«Paradise Hotel»-deltagerne bekrefter: – Ja, vi er kjærester

Robin Johansson (24) og Jamilla Wais (24) avslører at de forelsket seg i hverandre etter oppholdet i Mexico.

Svenske Johansson var én av fire allerede kjente profiler som sjekket inn på «Paradise Hotel» tidligere i år. Noen uker ut i oppholdet sjekket også Jamilla Wais inn på hotellet. Det tok ikke lang tid før de to 24-åringene fant tonen.

Nå bekrefter de at de har blitt et par.

– Ja, det skjedde for en uke siden. Vi har vært venner, også skjedde det bare, sier Wais til VG.

Avslørte forholdet på Instagram

TV-seerne har fått med seg at Johansson og Wais blir gode venner inne på hotellet, men det er først hjemme at de romantiske følelsene skal ha oppstått.

– Der inne var det bare vennskapelig, men man blir jo kjent med hverandre på en annen måte på utsiden, forteller hun.

Hun skrev på Instagram søndag at det var mange av hennes følgere som spurte om de var kjærester.

«Og svaret er, ja det er vi», skrev hun på svensk under et bilde av seg selv på Instagram.

– Det er mange som spør hvorfor jeg har skrevet på svensk, men det er Robin som har skrevet det, sier hun og ler.

– Setter meg på plass

Hun forteller at det har strømmet inn med lykkønskninger, og at de har fått svært lite negative tilbakemeldinger etter at de kunngjorde forholdet.

– Han er veldig snill, omtenksom, veldig god og har mye energi. Han er veldig spontan slik som meg. Også er han flink til å sette meg på plass, sier Wais humoristisk.

Johansson bekrefter forholdet til VG.

De to skal ha møttes på fest før oppholdet på «Paradise Hotel», noe Wais tar opp på sin første dag inne på hotellet. Det hadde imidlertid Johansson glemt.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:21