ELEVEN OG MESTEREN: Disse to selvportrettene fra Kaja Norum og Odd Nerdrum er blant bildene du kan se i Galleri Soon i Son fra kommende lørdag. Foto: Stein Østbø

Kaja Norum forlovet med Sturla Berg Johansen – har utsatt bryllupet

SON (VG) Kaja Norum (31) skulle egentlig ha giftet seg med Sturla Berg Johansen (52) i sommer, men trøster seg med å stille ut kunst sammen med sin læremester Odd Nerdrum (76).

Lørdag åpner utstillingen «Mesteren møter eleven» i Galleri Soon i idylliske Son rett sør for Drøbak, der Kaja Norum og Odd Nerdrum blir representert med rundt 16 bilder hver.

– Han gir meg kontinuerlig respons på det jeg gjør. Vi har hatt masse kontakt etter at jeg sluttet som elev hos han, men tilbakemeldingene hans er utrolig inspirerende. Vi er blitt som en slags familie, slik oppfatter iallfall jeg det. Jeg føler meg beæret og privilegert som får muligheten til å stille ut sammen med han, sier Kaja Norum til VG.

I tre år gikk hun i lære hos Nerdrum, men for alle som ikke er over snittet interessert i figurativ kunst, huskes hun kanskje best som kvinnen som malte komikeren Sturla Berg-Johansen med erigert penis for ni år siden.

I dag er de to et par.

MED FLAGGET TIL TOPPS: Dette bildet av Sturla Berg-Johansen gjorde at Kaja Norum fikk en pangstart på karrieren. Flere år senere ble de også kjærester. Foto: Mattis Sandblad

– Han fridde faktisk nyttårsaften, og vi skulle egentlig ha giftet oss i sommer, men det bryllupet får vente til neste år, sier Norum som smiler da vi spør om ståheien rundt dette maleriet har stått i veien for henne som kunstner.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg fikk en pangstart på karrieren på grunn av det bildet, mange jeg møter husker det fremdeles. Jeg er glad Sturla stilte opp den gangen, det var modig gjort. Jeg synes resultatet ble bra, selv om jeg husker det var vanskelig å konsentrere seg ordentlig da jeg holdt på!

Kaja Norum var tidlig innstilt på å bli kunstner, faktisk allerede lenge før hun var ferdig på videregående. Men at hun skulle bli elev under Odd Nerdrum, hadde hun ikke trodd.

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg ble elev hos ham. Men jeg skrev en oppgave om ham på videregående – vi skulle skrive om hvem vi så mest opp til, og jeg hadde elsket maleriene hans siden jeg så verkene hans som 6-åring, tror jeg det var, forteller hun.

– Jeg visste ikke at han hadde elever, og da jeg tilfeldigvis kom i kontakt med en av hans elever, ble jeg invitert ned til Stavern for å møte han. Hvem vet hvor jeg hadde vært i dag uten ham. Jeg kunne iallfall ikke hatt en bedre læremester, sier Norum og stanser foran maleriet «Memorosa» i andre etasje på galleriet.

HUSK DET RØDE!: Kaja Norum foran «Memorosa» som også er navnet på stedet til hennes læremester Odd Nerdrum i Stavern. Foto: Stein Østbø

– Memorosa betyr «husk det røde». Odd kaller stedet sitt i Stavern dette. Der står Odd og kona Turid (Spildo, red.anm.,) i midten og ser på St. Hansbålet i Stavern. De andre er mennesker jeg kjenner. Jeg var på St. Hansfest sammen med Sturla som tok et nydelig bilde. Jeg bestemte meg for å forevige dette i form av et maleri, sier hun.

Mange påpeker likhetstrekkene mellom Nerdrum og Norum. Det er helt greit, ifølge Kaja Norum selv.

– Det gjør ingenting å etterligne mesterne – da utfordres man hele tiden til å bli bedre. Målet er alltid å forbedre seg, sammenligne seg med de beste. Jeg vil jo bli like god som Odd. Sånn sett er det helt greit å bli sammenlignet med han!

– Som han, så virker det som om også du har et naturlig forhold til nakenhet?

– Du blir fri når du tar av deg klærne, da blir du tidløs. Det liker jeg. Jeg liker ikke at mine bilder skal være tidfestet. Det er også noe Odd har lært meg. Men det er vanskelig å male anatomi, samtidig som det er en utfordring. Det er noe jeg streber etter.

Utstillingen som åpner lørdag vil følge helsemyndighetenes råd om smitteverntiltak. Alle besøkende vil bli registrert i galleriets hage og slippes inn i puljer på rundt 30 personer.

Publisert: 19.06.20 kl. 21:31

