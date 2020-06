GÅR RETTENS VEI: Rita Eriksen mener avtalen om juleturneen var bindende, men det synet deler ikke Anita Skorgan som etter hvert trakk seg fra prosjektet. Foto: Terje Bringedal

Rita Eriksen: Mener avtalen om juleturné var avklart

Venninnene og kollegene Rita Eriksen og Anita Skorgan skal ha ulikt syn på hvorvidt avtalen om deres felles juleturné var avklart eller ikke.

Den tidligere «Stjernekamp»-vinneren Rita Eriksen har saksøkt produksjonsselskapet Over Norge AS for tapt arbeidsinntekt etter at Anita Skorgan trakk seg fra en planlagt juleturné med duoen. Torsdag startet saken i Oslo tingrett.

Sommeren 2018 var Rita Eriksen (54) og Melodi Grand Prix-ikon Anita Skorgan (61) i gang med planlegging av et nytt juleturnékonsept, med tanke på oppstart de siste månedene av 2019.

Men underveis gikk noe skeis – og 25. mars 2019 trakk Anita Skorgan seg fra prosjektet.

Dette fremgår av sluttinnlegg til Oslo tingrett, som denne uken behandler et søksmål hvor Rita Eriksen krever erstatning for tapt fortjeneste fra produksjonsselskapet Over Norge AS. Sistnevnte var involvert i planene for julekonsertene.

Torsdag avga Rita Eriksen og Over Norge-produsent Terje Stenstad sine partsforklaringer for retten, men på grunn av sensitive personopplysninger går store deler av saken bak lukkede dører.

Eriksen forklarte torsdag morgen for retten at hun i e-postkorrespondanse med partene, Over Norge og Anita Skorgan, hadde fått inntrykk av de var tre likeverdige parter i prosjektet, og at det hadde blitt presentert summer på honorarer for prosjektet.

Striden står om hvorvidt partene hadde en bindende avtale da det ble satt en stopp for planene, som følge av Skorgans exit.

Bak lukkede dører forklarte Anita Skorgan sin opplevelse av situasjonen. Ifølge Over Norge-advokat Tony A. Vangen sa Skorgan at hun ikke opplevde avtalen mellom partene som avklart.

For retten forklarte Eriksen at hun oppsøkte Over Norge-produsent Stenstad for å søke en økonomisk erstatning for tapt arbeidsinntekt etter at prosjektet stagnerte.

– Terje Stenstad sa han var ferdig med saken, han ville ikke prate mer om det, sa hun i Oslo tingrett.

I arbeidet med med å sette sammen en turné med Skorgan, trakk Eriksen seg fra det allerede etablerte konseptet «Julenatt» for 2019. Der var hun garantert et minimumshonorar på 400.000 kroner, og fikk i tillegg 30.000 i bonus.

Eriksen ba retten om selv å vurdere hvor stort beløp hun har krav på dersom hun vinner frem i saken.

Over Norge-produsenten Terje Stenstad avga også sin forklaring torsdag morgen. Han mener prosjektet var av typen delt ansvarsproduksjon, som betyr at artistene også tok en del av ansvaret hva gjaldt selve produksjonen. Blant annet ville Skorgan og Eriksen være med å bestemme hvilke andre musikere som skulle involveres.

Gjennom sommeren planla de tre partene prosjektet, og Over Norge signerte artisten Espen Grjotheim på sensommeren. Da prosjektet falt, fant Over Norge en løsning for Grjotheim, da han hadde signert en faktisk avtale. Eriksen hadde derimot ikke signert en avtale og fikk ikke kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

– Vi var veldig nære å signere en skriftlig avtale. Kanskje det hadde skjedd så snart som 1. april. Men så trakk en artist seg, sa Stenstad i sin partsforklaring for retten.

DRONNINGBIENE: Rita Eriksen og Anita Skorgan har en fortid sammen i gruppen Queen Bees der også Marianne Antonsen var med. Foto: Tore Berntsen

Tony A. Vangen er Over Norges advokat i saken. Han mener alle partene er enige om at det ikke foreligger en skriftlig avtale.

– Også er spørsmålet om man har blitt enige om alle vesentlige punktene for å kunne utgjøre en faktisk avtale, sier Vangen til VG.

– Skorgan oppfattet det slik at ting ikke var avklart, derfor mener vi at de vesentlige delene for å kalle det en avtale ikke var avklart.

Ifølge han forklarte Skorgan i retten at det var blitt diskutert summer og honorarer, men at disse ikke var tilstrekkelig avklart.

Rettssaken fortsetter fredag.

VG var i kontakt med Anita Skorgan torsdag kveld. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

