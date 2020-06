Boktips: 12 perfekte sommerbøker

VG hjelper deg i jakten på den perfekte sommerboken: Her er VG-anmeldernes beste boktips til sommerferien 2020! Velg og vrak mellom feelgood, knallgode romaner, intense krigsbøker, skummel krim – og fem bøker til barn og ungdom til slutt.

Nå nettopp

Benedict Wells: «Becks siste sommer»

Roman: Sex, dop og lærerliv i denne herlige, skrudde og underholdende romanen fra det tyske stjerneskuddet Benedict Wells. Liker du Lars Saabye Christensen eller Nick Hornby, er sjansen stor for at denne roadtrip-romanen om musikk og livskriser vil egne seg som sommerlektyre, særlig i et år der drømmen om Europa-ferien for lengst har gått i vasken. Anbefalt av: Gabriel Moro

Les terningkast 6-anmeldelsen her: Sjarmerende, lettlest og fengende som en irriterende god poplåt.

Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner»

Roman: En av de sprekeste, rareste og mest underholdende norske romanene på svært, svært lenge. Historien om Vilde og kreftsykdommen hennes er både frodig, fabulerende og fantasirik. Sykdom og livsglede går hånd i hånd i en bok som fremstår som en kakofoni av sanseliggjøring, surrealisme og humor. En tykk roman om en tung problematikk, men morsom så det holder! Beate Grimsrud er dronningen på haugen av norsk samtidslitteratur akkurat nå. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Terningkast 6: Frodig, fabulerende og fantasisterk roman

Virginie Despentes: «Vernon Subutex»-trilogien

Romantrilogi: «En rasende, varm og sylskarp romantrilogi», skrev VGs anmelder og ga Vernon Subutex terningkast 6 da den siste boken kom på norsk i januar. Den ferske franske romanserien er blitt en snakkis både i bokgruppen jeg er med i på Snapchat og i hagen hos min pensjonerte far i Bø. De første to finnes i pocket. Selv har jeg spart den tredje og avsluttende boken til sommeren. For en fest det skal bli. Anbefalt av: Trine Saugestad Hatlen

Les VGs anmeldelse her: Energibombe!

Ingvar Ambjørnsen: «Ingen kan hjelpe meg»

Kortroman: Ingvar Ambjørnsen er en del av VGs anmelderkorps, men den siste lille Elling-boken har fått knallkritikker overalt og må med på listen. Her setter Elling seg fore å lese ett kapittel i Michel Houellebecqs kortroman «Lanzarote» per dag. Det er en merkverdig roman om en merkverdig manns lesning av en merkverdig bok. Men den er tidvis rasende morsom, og egner seg som en kjapp og intens leseopplevelse når sommerkveldene er på sitt heteste. Anbefalt av: Hans Petter Sjøli fra VGs kommentatoravdeling – som anmeldte boken da den kom:

Les anmeldelsen her: Nye Elling er herlig litteratur!

Nicholas Shakespeare: «Seks minutter i mai»

Sakprosa: Det britiske felttoget i Norge våren 1940 var spektakulært dårlig planlagt og enda dårligere gjennomført. Likevel førte det paradoksalt nok til at den ansvarlige statsråden, Winston Churchill, ble statsminister. Nicholas Shakespeare gir deg hele historien om hva som skjedde. Komplett med etsende personkarakteristikker og en dramatisk oppbygging verdig forfatterens etternavn. Sommerens beste krigsbok. Ikke anmeldt da den kom, men vi gir den herved en klar sekser! Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Nina Lykke: «Full spredning»

Roman: Hvis du ennå ikke har lest bøkene til Nina Lykke, har du mye å glede deg til. Ingen beskriver nemlig den hvite middelklassens uutholdelige letthet morsommere enn Lykke. Nå er hennes siste roman, «Full Spredning», kommet i pocketutgave. Jeg ga den terningkast 5 da den kom i høst, jeg tror jeg må lese den en gang til. Anbefalt av: Trine Saugestad Hatlen

Les VGs anmeldelse: Lykkes enda bedre!

Arthur Omre: «Smuglere»

Krim-klassiker: Oslo tidlig trettitall. En annen tid, en annen unntakstilstand. All import og omsetning av sprit er strengt forbudt, og i landet hersker som nå en høy arbeidsledighet. I Oslofjorden koker det av tollere og syndere, og på landjorden hersker de harde menns lov. Unn deg denne klassikeren fra 1935, skrevet av en som selv var med i fortellingen om de lette pengene og de tunge dommene. Ypperlig sommerlektyre for deg som skal sone ferien i Norge dette året. Anbefalt av: Ingvar Ambjørnsen

Visste du? Norske krimforfattere kåret i 2017 «Smuglere» til en av tidenes fem beste krimbøker

Delia Owens: «Der Krepsene Synger»

Roman: Millionbestselger om en helt spesiell pike som må kjempe mot fordommer og fordømmelse i sørstatene i USA på 1950-1970-tallet. Boken er både et rettssalsdrama og en oppvekstskildring, og tematikken den tar opp er svært aktuell. Stemningsfull, velskrevet og lærerik sidevender med alt et underholdnings-leserhjerte kan begjære. Boken toppet New York Times bestselgerliste flest ganger i 2019 – og ble mest solgt på Amazon der den fortsatt ligger på 2. plass – etter 92 (!) uker på listen. Reese Witherspoon skal produsere filmen som Fox har sikret seg rettighetene til. Er kommet i pocket. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Les VGs anmeldelse: Utsøkt underholdning!

Ruth Ware: «Nøkkelen i låsen»

Krim: Denne sidevenderen ble lest ut på en kveld! Inspirert av klassikeren «The Turn of the Screw» (1898) byr denne psykologiske thrilleren, som akkurat er blitt sluppet rett i pocket, på grøss og gotisk spenning i sommervarmen. Isolert i et moderne hus i det skotske høylandet hjemsøkes barnepiken Rowan av uforklarlige opplevelser. Skumle barn, bortgjemte hager og gode vendepunkter fra en britisk forfatter som med rette kalles en moderne Agatha Christie. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Karin Smirnoff: Jana Kippo-trilogien: «Jeg dro ned til bror»

Roman: Svenske Karin Smirnoff ble nominert til August-prisen med bokdebuten «Jag for ner till bror» i 2018, første bok i den BEKMØRKE trilogien om Jana Kippo og livet på den svenske landsbygda. Nå i mai kom siste bok i serien ut på svensk, og alle tre bøker er like enestående dystre og gode. Trilogien er skrevet på bred Norrbotten-dialekt, og gjør seg best på originalspråket for den som våger å utvide språkhorisonten, men den første boken er også utgitt på norsk. Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm

Nina Grünfeld: «Frida – min ukjente farmors krig»

Sakprosa: Sønnen Berthold nikker ganske sikkert fra oven og sier: nå er mor på frifot! Hun var alltid i politiets søkelys, Frida Grünfeld, jaget i by etter by, prostituert i 15 år. Hun ble drept og forsvant. Men nå er hun løftet fram for all ettertid, sporet opp av sønnedatter Nina Grünfeld i en bok om europeisk historie av sjeldent merke. Anbefalt av: Guri Hjeltnes



Yahya Hassan: «Yahya Hassan 2»

Dikt: Ingen ferie uten poesi! Yahya Hassans (1996 – 2020) brennende, rasende og fortvilt selvutleverende dikt berører oss alle. Sjelden har poesiens individuelle og kollektive sprengkraft blitt mer overbevisende demonstrert. Boken kom ut i Norge samme dag som det ble kjent at den dansk-palestinske dikteren var funnet død bare 24 år gammel. En diktbok som er fortvilt ærlig og vil bli stående som et sterkt personlig vitnesbyrd om et liv i utenforskap. Anbefalt av: Arne Hugo Stølan

Og her er noe for barna:

Malin Falch: «Nordlys bok 3. Kråkesøstrene»

Barn fra 8 år og oppover: «Nordlys»-serien går som en lesefarsott for tiden, og er førsteklasses tankeflukt for lesere i slapp-av-modus. Malin Falch tegner norsk natur og eventyrtradisjon slik Hollywood ville gjort det: tiltalende vakkert med masse bevegelse og driv. Smak på tegneseriesjangeren i sommer og bli hekta! Anbefalt av: Kristine Isaksen

Sjekk Terningkast 6-anmeldelsen her: Helt hekta på norsk tegneserie!

Suzanne Collins: «Dødslekene 4. En ballade om sangfugler og slanger»

Ungdom: Ti år etter den populære trilogien om fattigjenta Katniss Everdeen og hennes kamp mot et fascistisk styre, er fjerdeboken nylig sluppet. Det betyr at man får lese hele serien på nytt! Og for et gjensyn: Forfatteren har tatt realitysjangeren til sitt mest groteske når ungdommer må kjempe for livet i et årlig TV-show. Og hun er en dreven spenningsforfatter. «Dødslekene» er bøkene du ikke klarer å slutte å lese og et sommerminne som vil vare. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Les anmeldelsen her: Umulig å slutte å lese

Simon Stranger: «Kokotopia i steinalderen»

Barn 9–13 år: 120.000 barn skal delta på den årlige Sommerles-utfordringen – og her er en rykende fersk bok i «Kokotopia»-serien som er perfekt å lese selv og som er en slags norsk krysning av «Gutta i trehuset» og «Det var en gang et menneske». I den første boken skal vi til middelalderen der Svartedauden herjer, i bok to drar vi til oldtiden – og i den nye boken reiser vi til steinalderen der Simon og Helena bor i en hule, men må flytte ut på grunn av en stor oversvømmelse. Masse historiske fakta – men historie slik du ikke lærer den på skolen.

Les VGs anmeldelse (av bok 2): Helproft for barna!

Anna Fiske: «Hvordan begynner man på skolen?»

Til alle skolestartere: Anne Fiske er en av våre mest kjente og produktive barnebokforfattere. Hun har gjort stor suksess med billedboken «Hvordan lager man en baby?» – som fikk terningkast 6 i VG og er blitt solgt til mange språk. Nå følger hun samme malen og har laget en bok om å begynne på skolen. Her handler det om alt fra det å føle seg overveldet følelsesmessig til hva man skal ha i sekken. Og hvor lenge må man sitte stille? Hva skjer egentlig i friminuttene?

Terningkast 6 til «Hvordan lager man en baby?»: Ærlig og fantastisk!

Ingeborg Arvola: «Buffy By er inspirert – En spenningsroman»

Passer for 9 år og oppover: Den første boken «Buffy By er talentfull» ble kåret til en av årets beste bøker i VG – og fikk terningkast 6. Buffy By og den lille familien hennes er fattige i et ellers rikt Norge. De spiser husmannsknekkebrød til middag og har ikke råd til aktiviteter. «Kompleks og klok bok om en annerledes, men bra barndom» skrev VGs anmelder om den første boken. Nå er oppfølgeren her, og Buffy bestemmer seg for å skrive en spennende bok som vil gjøre Buffy rik! Det er bare et problem, det skjer jo ikke noe spennende i Buffys liv. Eller?

Publisert: 14.06.20 kl. 11:59

