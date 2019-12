NRK-KLAR: Harald Eia er klar med programmet «Sånn er Norge», som har sendestart i januar. Foto: Erlend Daae

Slik blir Harald Eias nye NRK-program

Den kjente komikeren og TV-profilen returnerer til statskanalen med programmet «Sånn er Norge».

For drøye ett år siden ble det kjent at Harald Eia (53) returnerer til Marienlyst etter å ha vært en del av TVNorge siden 2013. Den gang var 53-åringen hemmelighetsfull rundt hvilke prosjekter han skal jobbe med i NRK.

– Vi har noen prosjekter på gang, men jeg kan ikke si så mye om det ennå. På litt lengre sikt har jeg også noen ideer, sa han til VG da.

Nå er det omsider offisielt hva som blir Eias nye program. Det heter «Sånn er Norge» og går på lufta mot slutten av januar 2020. Programmet spilles inn med publikum til stede, og ifølge kanalen skal programlederen forsøke å komme til bunns i norske «mysterier».

«Harald har satt seg fore å komme til bunns i hvorfor vi nordmenn er så rike, hvorfor så få av oss tror på Gud, og hvorfor vi er så likestilte. Pluss en hel del andre mysterier. Det han fant ut var totalt nytt og overraskende for ham», skriver NRK i en pressemelding.

«Sånn er Norge» er en tv-serie om alt Harald har oppdaget om det forunderlige landet Norge, verdens mest vellykkede samfunn», fortsetter de.

Til VG legger ikke Eia skjul på at han gleder seg til å vise fram sitt nye prosjekt for det norske folk.

- For bare noen dager siden kåret FN igjen Norge til verdens beste land å bo i. Hvordan har vi klart å komme dit? Det er slike spørsmål serien handler om. Jeg er spent på om folk henger med, jeg skal prøve å forklare ting som ikke er forklart på TV før, sier Eia.

Dette er altså det første han gjør etter å ha meldt overgang fra Discovery til NRK.

– Jeg har masse annet på plakaten også, men dette blir debuten, ja. Jeg har ikke sittet i NRK ennå, men merker at alt har blitt litt «proffere» om man kan si det sånn. Det har skjedd ting for å tilpasse seg og for å henge med i tiden, mener han.

53-åringen har jobbet lenge med «Sånn er Norge».

– Det har vært litt av og på, men jeg har hatt serien i «koker’n» i mange år. Så lagde jeg en pilot for å se om dette var noe folk var interessert i. Piloten er sett cirka halvannen million ganger, og det viser jo at interessen er der, sier Harald Eia til VG.

Her er noe av hva du får se på NRK på nyåret:

Allerud VGS

I denne humorserien spiller Christian Skolmen den hardt pressede rektoren på en videregående skole med dårlige resultater, vinglete ledelse, ukonsentrerte lærere og lave søkertall. Hva skal til for å snu trenden? Med blant andre John Brungot, Herman Flesvig, Lisa Tønne, Christian Skolmen og Selome Emnetu.

Premiere på NRK1 og i NRK TV 11. januar 21.30

Sånn er Norge

Premiere på NRK1 og i NRK TV i slutten av januar

Line fikser maten

Våre matvaner er én av årsakene til at kloden lider, og nå er det på høy tid å se på nye løsninger for å få bukt med overforbruket. Line Elvsåshagen viser oss hva som skjer med planeten vår om dagens praksis opprettholdes, og hvordan vi bør, og ikke bør spise i fremtiden.

Premiere på NRK1 og i NRK TV i januar

Mesternes mester

Dag Erik Pedersen inviterer deg tilbake til sydligere strøk når Mesternes mester sesong 11 har premiere.

Sesongpremiere på NRK1 og i NRK TV onsdag 1. januar kl. 20.05 (Påfølgende episoder sendes fredager fra 3. januar til samme tidspunkt).

Datoen

Tre mennesker født på nøyaktig samme dag. Født inn i samme land og i samme tid, likevel skal livene deres ta helt ulike retninger. Tre livsløp som flettes sammen av små og store historiske hendelser. Sven Nordin, Gunhild Stordalen, Siv Jensen og Ada Hegerberg er blant dem som skal åpne fotoalbumet fra barndommen denne sesongen.

Sesongpremiere på NRK1 og i NRK TV 1. januar. Kl. 21.15.

Melodi Grand Prix

Konkurransen utvides med 25 artister fra hele landet, og det skal arrangeres fem direktesendte landsdelsfinaler, før det hele kulminerer med en storstilt jubileumsfinale i Trondheim Spektrum i februar. Musikkonkurransen ledes med stødig hånd av Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

MGP sendes på NRK1 og i NRK TV lørdag 11. januar kl. 19.50.

Idrettsgalla

Priser skal deles ut og stjerner skal hylles. Nicolay Ramm og Birgit Skarstein leder showet.

Sendes direkte på NRK1 og i NRK TV lørdag 4. januar kl. 19.55.

Fra bølle til bestevenn

Hundetrener Maren Teien Rørvik, kjent fra «Superhundene», er tilbake med en helt ny serie. Nå skal hun hjelpe seks fortvilte hundeeiere som ikke får sine firbeinte venner til å fungere i hverdagen.

Premiere på NRK1 og i NRK TV torsdag 9. januar kl. 20.00.

22. juli

De tok imot de skadde. De trøstet de etterlatte. De prøvde å forstå. «22. juli» forteller historien om dem som var på jobb da terroren rammet Norge 22. juli 2011.

Premiere på NRK1 og i NRK TV søndag 5. januar kl. 21.30.

Avkledd

Jenny Skavlan elsker klær og er selv en av Norges største moteinfluencere. Med eksperimenter, rare påfunn og nysgjerrighet avkler hun hvorfor vi kler oss som vi gjør og hvem som bestemmer hva vi har lyst på og fyller garderobene våre med.

Premiere på NRK1 og i NRK TV i februar.

Maestro

Åtte personer, kjent for alt annet enn å dirigere, skal lede 54 topptrente musikere i Kringkastingsorkesteret. I hver episode stemmer publikum og KORK ut én av deltakerne, og vinneren som står igjen til slutt får tittelen Maestro. Vidar Magnussen, Silya Nymoen, Admiral P og Anne Marie Ottesen er blant dem som skal svinge dirigentpinnen. Mikkel Niva er programleder.

Sesongpremiere på NRK1 og i NRK TV 5. januar kl. 20.15

Premiere på NRK1 og i NRK TV i januar/februar.

