GODE VENNER: Per Heimly og Ari Behn på tur. De var to av de fremste i gjengen som kalte seg Den nye vinen på 90-tallet. Foto: Per Heimly

Per Heimly om Ari Behn: – Var min støtte når jeg hadde det som verst

«Han hadde en enorm kjærlighet og et så stort hjerte, at alle skulle skulle få en liten bit av det», skriver Per Heimly om sin nære venn Ari Behn i et minneord på Facebook.

Ari Behns dødsfall ble kjent første juledag. Han tok sitt eget liv, og kongehuset, venner og folket har vært i stor sorg etter bortgangen. Forfatteren og kunstneren ble 47 år gammel.

Nå har Per Heimly, en av Ari Behns nærmeste venner, skrevet et minneord. VG gjengir det med tillatelse fra Heimly:

«Kjære Ari

Vi var Den Nye Vinen!

Og du var vinen som sprengte flaskene!

Ari var brobyggeren, jeg var brobrenneren.

Ari var Yin, jeg var yang.

Ari var verdensmannen, jeg var underdoggen!

Ari var den som dro meg opp når jeg ble for plump,

og jeg var den som måtte dra Ari ned når han ble for høytsvevende!

Vi utfylte hverandres mangler og svakheter.

Men tilsammen var vi nesten et perfekt menneske.

Vi var som rockestjerner, med livet som scene.

Når vi skulle gå fra a til å, stresset jeg alltid av gårde med raske skritt,

Når jeg snudde meg mot Ari var han alltid borte.

Han hadde møtt noen han ville si noe til.

Det tok alltid 30 minutter å gå 100 meter på Karl Johan.

Fordi Ari hadde all verdens tid.

Han hadde en enorm kjærlighet og et så stort

hjerte, at alle skulle skulle få en liten bit av det.















Alle foto: PER HEIMLY

Etterhvert lærte jeg av Ari det å møte alle med forståelse, tålmodighet, gi folk tid,

og det å lytte.

Ari var min støtte når jeg hadde det som verst.

Og når jeg hadde mine mørke stunder, var det Ari som viste meg den veien jeg burde gå.

I evig gjeld til Ari var jeg hans utrettelige venn, en tålmodige sparringspartner, og

vi løste verdensproblemer sammen, selv om vi var et lite verdensproblem i oss selv.

I de siste av dine år forsøkte jeg å være en bauta for deg som sto ved din side,

som aldri ga deg opp, og som alltid forsøkte å vise deg veien ut av fortvilelsen.

Men ditt følsomme sinn og ditt store hjerte klarte ikke mere savn, lengsel og anger.

Livet ble for smertefullt!

Ari var lyset, jeg var mørket!

Fra nå vil Ari alltid være lyset som går ved min side.»

DEN NYE VINEN: Fra venstre Jono El Grande, Alexander Stenerud, Bertrand Besigye, Per Heimly, Owe Egon Grandics og Ari Behn. Foto: Per Heimly

Den nye vinen

Fra 2002 til 2016 var Ari Behn gift med prinsesse Märtha Louise - og dermed en sentral del av den norske kongefamilien.

Men Ari Behn så offentlighetens lys før det. Han brakdebuterte med novellesamlingen «Trist som faen» i 1999.

Han var også en del av gjengen «Den nye vinen», sammen med blant annet Per Heimly. I 1993 ble Behn kastet ut av Teaterkafeen og utestengt på livstid, etter å ha reist seg opp og proklamert at han og vennene var «den nye vinen».

Utestengelsen varte ikke lenge, og i 2016 fikk ble han æret med et portrett på restaurantens vegg.

Tidlig på 2000-tallet solgte Per Heimly flere bilder av Ari Behn til Se og Hør - og det førte dem inn i en periode med uvennskap. Men noen år senere var de igjen gode venner - og ble for alvor gjenforent i offentligheten da de laget TV-serien «Ari og Per» sammen i 2011.

Publisert: 30.12.19 kl. 13:01 Oppdatert: 30.12.19 kl. 13:16

