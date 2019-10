GIFT: Her er Cooke Maroney (34) og Jennifer Lawrence (29) på NHL-kamp i november i fjor. Foto: JD Images/REX / REX

Jennifer Lawrence og Cooke Maroney giftet seg i hemmelighet

Den kjente skuespilleren fikk sin kjære i en seremoni på Rhode Island i helga. Blant de 150 gjestene var en rekke store stjerner.

I februar ble det kjent at Hollywoodstjernen Jennifer Lawrence (29) hadde forlovet seg med kjæresten Cooke Maroney (34). Lørdag giftet de seg i en seremoni som fant sted i en luksusvilla i Newport, på Rhode Island i USA, skriver People.

Til stede i bryllupet var parets 150 nærmeste familiemedlemmer og venner, blant dem stjerner som Adele(31), Amy Schumer (38), Emma Stone (30), Ashley Olsen (33) og Kris Jenner (63).

– Han er det beste mennesket jeg noensinne har møtt. Han er virkelig det, og han blir bare bedre og bedre, sa Lawrence i sommer, da hun gjestet podkasten «Naked with Catt Sadler».

Den 29 år gamle skuespilleren slo igjennom i 2008 da hun medvirket i indiefilmen «Winter’s bone». Etterpå har hun hatt roller i en rekke store filmer, blant annet «Passengers», «Joy», «Mother» og «X-Men». Men aller best kjent er hun for sin rolle som Katniss Everdeen i «Hunger Games»-filmene.

SMILER BREDT: Jennifer Lawrence og det som nå er hennes ektemann traff hverandre i 2018. De to skal ha møttes gjennom felles kjente. Foto: KYLE GRILLOT / AFP

Cooke Maroney er kunstekspert og jobber for kunstgalleriet New York Gladstone Gallery, der flere kjente personer stiller ut verkene sine, deriblant «Girls»-stjernen Lena Dunhams far, Carrol Dunham.

Lawrence og Maroney traff hverandre i 2018.

