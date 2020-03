SMITTET: Skuespiller Marit Adeleide Andreassen (53) fra Svolvær er kjent fra TV-serier som «Himmelblå» og «Kampen for tilværelsen» og filmer som «Beatles» og «37 1/2». Foto: Mattis Sandblad / VG

Skuespiller Marit Andreassen: – Jeg smittet et helt middagsselskap

– De siste to ukene har vært helt forferdelige. Jeg har aldri vært så syk i hele mitt liv, sier skuespiller Marit Adeleide Andreassen, som er smittet av coronaviruset.

For henne har hodepinen og svimmelheten vært det verste.

– I tillegg til tanken på at jeg smittet et helt middagsselskap.

De var åtte damer i nabolaget på Tåsen hageby som skulle ha en 8. mars-middag sammen med døtrene sine. I ettertid har seks av mødrene blitt coronasyke, deriblant vertinnen Nina Castracane Selvik. Hennes ektemann Kjetil Østli var på hytta den aktuelle helgen, men ble smittet da han kom tilbake, og har skrevet en tekst om livet i isolasjon med fire barn og en hund.

Bare de voksne ble syke

– Så vidt jeg vet har ingen av døtrene våre blitt syke. De satt på den andre enden av bordet, sier Marit om det fatale middagsselskapet som ble arrangert lørdag 7. mars.

Selv om det store alvoret rundt coronasmitten ikke hadde gått helt opp for oss, så var vi bevisste på at vi ikke skulle gi hverandre en klem eller håndhilse. Det var ingen som hostet over bordet, men det var tydeligvis nok å dele pizza og ta på de samme flaskene.

HJEMME I ISOLASJON: Etter to tøffe uker i isolasjon begynner Marit å bli bedre. Foto: Privat

– Jeg kjente i løpet av kvelden at jeg var tørr i halsen, og dagen etter hadde jeg en fryktelig hodepine. Likevel forsto jeg ikke at det var corona, og dro til Stockholm. Der ble jeg så dårlig at jeg isolerte meg på hotellrommet og unngikk å smitte de andre i reisefølget. Så det viser jo at det er mulig å unngå å spre viruset hvis man følger rådene og oppfører seg på riktig måte, sier Marit.

Hun er nesten helt sikker på at hun er smittekilden i naboselskapet fordi det var hun som fikk symptomer først og fordi det har vist seg at flere i hennes omgangskrets allerede var smittet.

Da hun kom tilbake til Norge onsdagen, følte hun seg svært dårlig. Hun hadde feber og lukte- og smakssansen var borte. Formen ble dårligere for hver dag og hun fikk stadig en følelse av å skulle besvime. Etter en legevisitt hjemme, ble det klart at hun var veldig dehydrert. Søndag 15. mars tok hun testen som dagen etter viste seg å være positiv.

Ikke sett datteren på to uker

Mens Marit er hjemme i isolasjon, bor hennes 13 år gamle datter Petra hos faren sin.

– Jeg har ikke sett henne på 14 dager. Det er først nå jeg begynner å bli tilnærmet normal igjen, men jeg kjenner at det er et langsomt virus og at det tar tid å bli frisk. Faktisk er det noen av disse dagene jeg ikke engang husker.

– GODT Å VITE: – Jeg skulle ønske flere syke fikk testet seg, for det gir en trygghet å vite hva du er rammet av, sier Marit. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Hun er svært takknemlig over at sykepleiere fra bydelen har ringt henne hver dag.

– Jeg trodde jeg skulle bli fryktelig isolert, men har følt varme og støtte, ikke minst fra “coronagjengen”. Også venner, kolleger, familie og andre naboer har handlet, lagd mat og vært helt enestående, sier Marit Adeleide Andreassen.

