BLIR FORELDRE: Cengiz Al og Maiken Blom venter barn sammen. Her er de to på rød løper under P3 Gull i 2018. Foto: Fredrik Solstad / VG

«SKAM»-Cengiz og samboeren venter barn: – Blir en god pappa

Skuespiller Cengiz Al (22) og kjæresten Maiken Blom (22) venter sitt første barn. På grunn av corona får han ikke være med på ultralyd.

De to annonserte nyheten på sosiale medier, hvor Cengiz la ut et bilde av kjæresten som holder et ultralyd-bilde foran magen. På kort tid har bildet allerede fått over 11.000 likes.

«Gratulerer med dagen til den beste kommende moren. Vårt dansecrew er nesten på tredje nivå. La oss lage en ny spilleliste. Elsker dere, mine babyer», skriver han til bildet.

Det var TV 2 som omtalte nyheten først.

Både Cengiz og Maiken forteller til VG at de gleder seg veldig.

– Dette har jeg sett for meg og ønsket lenge nå, så det blir fint, sier den vordende pappaen.

På spørsmål om hva slags pappa han tror han blir, svarer Cengiz:

– En god pappa. Jeg skal ikke lyve. Jeg blir det. Og så blir jeg nok energisk og ganske barnslig, siden jeg fortsatt er litt barn i hodet, ler han.

Maiken får ikke ha med kjæresten på ultralyd, på grunn av coronaviruset som herjer i disse dager.

– Jeg skal snart på sjekk, men da får jeg kanskje bruke Facetime for å innvie Cengiz, sier hun.

Cengiz innrømmer at det er litt kjipt, men sier de har forståelse for situasjonen, og at de gjør det beste ut av det.

Derfor røper de ikke termin

Også Maiken har lagt ut et bilde på Instagram hvor hun holder rundt en voksende mage.

«Vi har holdt på en hemmelighet. Ord kan ikke beskrive hvor spente vi er på å møte babyen vår», skriver hun og legger til at barnet er ventet på høsten.

Hun forklarer til VG at de ikke ønsker å informere omverdenen om hvor langt på vei hun er.

– I dagens samfunn er det så lett å sammenligne mager, og det ønsker jeg ikke. At folk skal kommentere om magen min er stor eller liten.

Om det blir gutt eller jente, vet de ikke selv ennå.

I disse virustider holder paret seg mest hjemme og forholder seg til myndighetenes retningslinjer.

– Som gravid er det jo litt ekstra ekkelt, medgir Maiken.

De to har vært et par i fem år og har vært på flere røde løpere sammen. Cengiz har tidligere også tatt med seg kjæresten på parketten i TV-programmet «Skal vi danse».

Al ble først kjent for sin rolle i TV-serien «Skam». Nå er han også aktuell i filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner».

