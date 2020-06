SPREKT: Dronning Elizabeth på ridetur i Windsor Home Park i helgen. Foto: Steve Parsons / PA Wire

Dronning Elizabeth (94) på hesteryggen

Bildene av den 94 år gamle dronningen på ryggen til 14 år gamle fellponnien Balmoral Fern vekker oppsikt.

Ikke bare fordi det hører med til sjeldenhetene at kongelige i den alderen legger ut på ridetur, men det er også første offisielle bildene av dronningen på lang tid – med unntak av en TV-tale for snart en måned siden.

Hun har nemlig oppholdt seg i Windsor Castle sammen med ektemannen, prins Philip (98), siden coronapandemien brøt ut, og har styrt unna alle formelle sammenkomster. Sønn og tronarving pins Charles (71) fikk corona, men er frisk igjen.

Også dronningens egen bursdag 21. april foregikk uten brask og bram. Ikke ønsket hun kanonsalutt på dagen heller, på grunn av corona og den alvorlige situasjonen landet og resten av verden befinner seg i.

At dronning Elizabeth har en lidenskap for hester –og hunder – er godt kjent. Likevel er det ikke så ofte folket ser henne foreviget på hesteryggen nå lenger, selv om det ryktes at hun legger ut tur i egen park så ofte hun kan.

Enkelte medier, som USA Today, påpeker at dronningen ikke bruker hjelm.

OFFISIELLE BILDER: Slottet har selv frigitt de ferske bildene. Foto: Steve Parsons / PA Wire

Windsor Castle vest i London, er angivelig 94-åringens favorittresidens. Det er Buckingham Palace som selv har distribuert de nye bildene, som nå gjengis av mange store medier – som CNN, Daily Mail og BBC.

Dronningen er med sine 68 år på tronen, Storbritannias lengst regjerende monark.

Også i april holdt dronning Elizabeth en tale på TV, der hun manet til enhet og omsorg. Hun fikk imildlertid nesten like mye oppmerksomhet for denne grønne kjolen – se hvorfor:

Publisert: 01.06.20 kl. 15:57

