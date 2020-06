YTRET SEG OM FLOYD-DØDSFALLET: Både Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise har skrevet på instagram om George Floyd, som døde etter en brutal arrestasjon i Minneapolis. Foto: Gøran Bohlin

Prinsesse Märtha Louises instagramkonto deaktivert

En av prinsesse Märtha Louises to instagramkonti er borte.

Instagramkontoen som heter Iam_marthalouise er ikke lenger tilgjengelig. Hun har til nå hatt denne kontoen i tillegg til kontoen med navnet princessmarthalouise.

Det var fra kontoen Iam_marthalouise at prinsessen forrige uke skrev om George Floyd, som døde etter voldsom maktbruk fra politiet i Minneapolis. Hendelsen har ført til opptøyer i flere store byer i USA.

– Det sårer meg dypt at vi mennesker ikke har utviklet oss videre fra å drepe hverandre, trykke andre ned, skade hverandre på grunn av vår egen usikkerhet», skrev hun.

– Hvem er disse monstrene med forskrudde verdier som tror de har rett til å drepe noen andre bare fordi de har en annen pigmentering i huden.

Det var også fra denne kontoen at Märtha Louise ytret seg etter for første gang siden 3. januar da hun 27. mars skrev om sorgen etter tapet av Ari Behn.

Politimannen som knelte på George Floyd så han ikke fikk puste, er siktet for uaktsomt drap, mens tre av hans kolleger er sparket fra jobbene sine. Floyds familie har gjennom advokaten Ben Crump uttalt at de mener politimannen må siktes for overlagt drap.

Prinsessens kjæreste Durek Verrett har også postet innlegg på instagram hvor han kommenterer dødsfallet.

– Er jeg så skremmende? At du må drepe meg, skriver Verrett med et bilde av George Floyd.

VG har henvendt seg til prinsessens sekretær Carina Scheele Carlsen, foreløpig uten svar.

Publisert: 01.06.20 kl. 09:14

