SVARTE SKJERMER: Get-kunder risikerer å miste tilgangen til TV 2 sine kanaler etter 31. mai. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nesten en halv million nordmenn kan miste TV 2s kanaler

Avtalen mellom TV 2 og Telia-eide Get utløper 31. mai. Dersom forhandlingene ikke kommer i mål innen det, vil mange nordmenn se svarte skjermer fra neste uke.

Telia-eide Get leverer i dag TV-kanaler til nærmere en halv million nordmenn, hvor de blant annet kan se innhold fra TV-kanalen TV 2.

Fra neste uke kan derimot alle disse skjermene «gå i svart» dersom TV 2 og Telia ikke kommer til enighet om en ny avtale.

Dette er andre gang i vår at Get-kundene risikerer svarte skjermer. I begynnelsen av mars mistet de tilgang til TV Norge, Eurosport og 12 andre kanaler fra Discovery.

Avtalen med TV 2 utløper 31. mai, og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier til VG at forhandlingene så langt har vært vanskelige.

– Det første vi merker oss, er at betalingsviljen til Telia er lav. De har kommet til bordet med forventningene om å betale mindre for mer innhold. Hovedkanalen vår har aldri gått i brudd før, men vi kan ikke gi bort innholdet vårt, det håper jeg Get-kundene forstår.

– Nesten litt useriøst

Kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde forteller at avstanden mellom partene i forhandlingene nå er alt for store på mange områder, og spesielt på grunn av uenighet i pris.

– TV 2 kom til oss med det vi vil kalle for et ekstremt prisforslag. Jeg kan ikke gå inn på eksakte summer, men det ble nesten litt useriøst. Dette uten at det er snakk om mer innhold og valgfrihet for våre kunder.

Lunde understreker at ingen er tjent med at de to aktørene ikke kommer til enighet, og at de håper en løsning er på plass før fristen går ut.

– Vi vil alltid kjempe for at våre kunder ikke skal betale mye mer for det samme innholdet, som de allerede har og betaler for i dag.

Ønsker langsiktig avtale

Et annet problem TV 2 trekker frem fra forhandlingene, er tidsperspektivet.

– Den gjeldende avtalen utløper 31. mai, så vi ønsker oss en forlengelse på ett år med prisjustering på basiskanalene. Telia på sin side ønsker en mer langsiktig avtale.

TV 2 ønsker seg også en langsiktig avtale med Telia, slik de har med andre distribusjonspartnere, men mener det er for kort tid å få til en slik avtale nå.

– Vi er i en unntakstilstand på grunn av coronaviruset, og derfor mener vi at det er ekstra fornuftig å forlenge nå, til fordel for å reforhandle, sier Willand.

Lunde trekker også frem at coronakrisen spiller en viktig rolle i forhandlingene denne gangen.

– Dette handler om store summer i flere hundremillioners-klassen. Vi kan ikke akseptere at våre kunder skal påføres en prisøkning på flere hundre kroner i året, når vi vet hvilken situasjon landet og mange av våre kunder står i.

UENIGE: Det skal være stor avstand på flere områder mellom Telia-eide Get og TV2 i deres forhandlinger om ny avtale. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Blir synd å se

Willand forteller at på tross av at våren har vært krevende, har programmer som Kompani Lauritzen og Åsted Norge dratt mange seere til TV 2.

– Vi håper at vi skal komme til enighet med Telia, slik at Get-kundene fortsatt har tilgang til våre kanaler. Dersom vi ikke kommer i mål vil det bli veldig synd å se nesten en halv million svarte skjermer, og at dette går utover en uskyldig tredjepart.

Telia stiller seg bak dette og sier de ønsker å videreføre et konstruktivt samarbeid med TV 2.

– Vi håper det er mulig å få til et langsiktig innovativt partnerskap, som vi har med de andre TV-kanalene.

Publisert: 28.05.20 kl. 08:53

