Her er Joachim sammen med mamma Ellen Arnstad i forbindelse med et intervju med VG i 2018. Han var da på Grefsenkollhjemmet. Foto: Line Møller, VG

Ellen Arnstads sønn Joachim (26) er død

– Da la vår elskede sønn, Joachim, ut på sin siste reise i natt. Det ble et annerledes liv, skriver tidligere redaktør Ellen Arnstad (54) i et Facebook-innlegg, publisert i kveld.

Hanne Hattrem

Håkon Høydal

Oppdatert nå nettopp

Sønnen Joachim ble 26 år gammel og døde natt til torsdag.

I et innlegg på Facebook skriver Arnstad om tapet av sønnen, som led av en genetisk sykdom som gjorde ham multifunksjonshemmet og etter hvert blind:

«Du var tapper til det siste, men sykdommen gjorde at kroppen din ikke maktet mer. Du satte så mange spor etter deg. Det var så mange som lærte av det du måtte gå igjennom. Din livsglede og tålmodighet i alle faser av ditt liv vil vi aldri glemme.

Du var et stort menneske. Du kan hvile i fred nå.»

VG har vært i kontakt med Arnstad, som skriver i en tekstmelding at hun takker alle de ansatte på Grefsenkollen Bolig- og avlastning, hvor sønnen har bodd de siste ni årene.

– De er de ekte englene på gulvet. Dette er virkelig de heltene som samfunnet trenger, skriver hun i en tekstmelding.

I et større intervju i VG i 2018 fortalte Ellen Arnstad åpent om livet med sønnen. Abortdebatten høsten 2018 opprørte henne så sterkt at hun da for første gang delte sin personlige historie.

Ellen Arnstad var gravid med sitt andre barn da hun fikk vite at hun og ektemannen var friske bærere av en alvorlig, genetisk sykdom. Joachim var syv år, og hadde begynt å miste synet.

I 2018 ga hun ut boken «Alt du ikke ser. Livet med Joachim», hvor hun forteller om livet med sønnen som hun visste ville gi ham et kort liv.

I dagboken sin skrev Arnstad: «Jeg spolte filmen om barnet mitt. Alt jeg ville at han skulle få til. Oppleve. Så plutselig måtte filmen stoppes. Brutalt stoppes. Den alvorlige genetiske diagnosen betød at ingenting ville bli som vi hadde trodd. Jeg fikk en sønn som gradvis ble annerledes. Som ikke fulgte flokkens utvikling. De andre. De som var «de vanlige.»

Publisert: 28.05.20 kl. 21:19 Oppdatert: 28.05.20 kl. 21:34

Les også

Mer om Ellen Arnstad Barn

Fra andre aviser