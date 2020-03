ÅPEN: Chrissy Teigen er ikke redd for å si hva hun mener. Her er hun på Vanity Fairs Oscar-fest i Beverly Hills 10. februar. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Chrissy Teigen innrømmer brystimplantater

Den kjente Sports Illustrated-modellen (34) medgir at hun opererte brystene da hun var rundt 20 år gammel.

Norskættede Teigen er kjent for sin sarkastiske og direkte stil på sosiale medier. I et nytt intervju med det britiske magasinet Glamour, åpner hun opp om kosmetiske operasjoner.

– Ja, jeg opererte puppene da jeg var rundt 20 år. Det var mer en badedrakt-greie. Jeg tenkte at om jeg skal posere på ryggen, vil jeg at de skal være spretne, forteller Teigen og legger til:

– Men så får du barn og de fylles opp med melk for deretter å bli flate, så nå er jeg snytt.

Chrissy Teigen slo ifølge People gjennom som modell i badedraktutgaven av Sports Illustrated i 2010. Hun er gift med artist John Legend (41) og sammen har de barna Luna (snart fem) og Miles (snart to).

Hun sier barna er en av grunnene til at hun er skeptisk til å la seg operere igjen, selv om hun nå ønsker å fjerne implantatene og ideelt sett foreta et brystløft.

PAR: Chrissy Teigen og ektemannen John Legend på Grammy-utdelingen i Los Angeles i januar. Foto: Mike Blake / REUTERS

– Jeg tror det er meningen at man skal bytte ut implantater hvert tiende år. Men når du har barn, tenker du på kirurgi og jeg tenker «Dette er ikke måten jeg ønsker å dø på – under puppekirurgi», sier hun spøkefullt.

Teigen har vært åpen om kosmetisk kirurgi tidligere. I 2017 fortalte hun Refinery29 at hun har fettsugd armhulene. Hun kalte det «Den dummeste, mest idiotiske tingen jeg har gjort. Den dummeste, men jeg angrer ikke.»

Modellen forteller til Glamour at hun har endret synet på egen kropp:

– Jeg pleide å veie meg hver morgen, ettermiddag og kveld. Jeg visste hva vekten kom til å si etter hvert eneste måltid. Jeg gjorde det i åtte år og hadde en idealvekt. Men det forandret seg med Luna, og forandret seg virkelig med Miles, der det tok meg et år å bli komfortabel med mitt nye normaltall.

På Instagram spøker Teigen med intervjuet. Hun har delt flere av magasinforsidene og skriver på det ene:

«Det er meg! Gratulerer med «nå vet dere at jeg fikset puppene da jeg var 20»-dagen. Snakk om å få en vekt løftet fra brystet!!! LOO LOL LOL LOL LOAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHHAHAHAHGGAAH»

I mars i fjor delte Teigen i en oppdatering på Twitter at hennes nye normalvekt var ni kilo mer enn før hun fikk sønnen Miles. Hun skrev også at hun var på sitt tynneste etter at hun fikk datteren Luna, da hun hadde fødselsdepresjon.

«Jeg tar heller disse kiloene og denne følelsen!», understreket hun.

Teigens far har norsk familie, og i 2017 var hun i Norge for første gang i forbindelse med Legends opptreden på Nobels Fredspriskonsert.

