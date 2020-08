STJERNE-STØTTE: Demokratene hadde fått med seg superstjernen Billie Eilish under landsmøtet natt til torsdag. Foto: Democratic National Convention

Billie Eilish på demokratenes landsmøte: – Vær så snill, stem!

Den populære artisten hadde én beskjed til USAs unge under demokratenes landsmøte natt til torsdag: Dette er ikke tiden for å la være å stemme.

– Dere trenger ikke meg til å fortelle dere at ting er et stort rot. Donald Trump ødelegger landet vårt og alt vi bryr oss om, sa Billie Eilish (18) i en kort tale før hun fremførte låten «My future» under demokratenes landsmøte natt til torsdag.

Eilish ble historisk i januar da hun stakk av med seieren i de fire største kategoriene under verdens største musikkprisutdeling Grammy Awards.

– Vi trenger ledere som kan løse problemer som klimaforandringer og covid, ikke benekte dem. Ledere som vil kjempe mot institusjonalisert rasisme og urettferdighet. Det starter med å stemme på noen som forstår hvor mye som står på spill, sier hun videre.

– Det starter med å stemme mot Donald Trump og for Joe Biden. Det er ikke et alternativt å sitte stille i båten, vi kan ikke stå over dette valget.

Dette er ikke første gang Eilish angriper Trump. Hun holdt ingenting tilbake da hun på Instagram-story i mai la ut to av presidentens Twitter-meldinger om demonstrasjonene og opptøyene i Minneapolis etter drapet på George Floyd.

– Stem som om livet ditt og verden står på spill, fordi det er sånn det er. Den eneste måten å være sikker på fremtiden på, er å skape den selv, avsluttet hun under demokratens landsmøte, før hun fremførte sangen «My future».

Andrew Clark som jobber for Trumps valgkampkampanje svarer følgende på Twitter:

– Det er ingenting som skriker mer av plaget, rebelsk tenåring mot det etablerte enn å synge på demokratenes landsmøte for å støtte Joe Biden.

Publisert: 20.08.20 kl. 03:59

