I PEER GYNTS RIKE: Lena Kristin Ellingsen var med på åpningen av Peer Gynt-sommeren 2020 fredag og avslører at hun har en hemmelig drøm. Foto: Jørn Pettersen

– Jeg drømmer om å spille Peer Gynt

GÅLÅ (VG) Lena Kristin Ellingsen har en stor drømmerolle. Den ulitmate drømmerollen.

Nå nettopp

– Jeg drømmer om å spille selveste Peer Gynt.

Lena Kristin Ellingsen (39) sitter på scenekanten ved Gålåvatnet - midt i Peer Gynts rike. I år skulle hun vært både den grønnkledde, Ingrid - og ikke minst skulle hun sunget Solveigs sang for de 30.000 som vanligvis ser Peer Gynt-forestillingen på Gålå. Slik ble det ikke.

– Peer Gynt er jo alltid med noen få unntak, blitt spilt av menn. Men hvorfor ikke en kvinne? Vi lever i et likestilt samfunn. Kanskje ikke helt 50–50 ennå, men vi er på god vei. Kvinner i dag står overfor mange av de samme utfordringer som menn. For en skuespiller er dette en fantastisk spennende rolle, med utrolig mange lag, fortsetter Lena Kristin Ellingsen.

Fredag var det åpning av Peer Gynt sommeren - og Ellingsen slo an tonen med nettopp å synge «Solveigs sang» og «Naturens toner» fra «Sound of Music». Kanskje kan hun til og med få gehør for sitt innspill om en kvinne som Peer Gynt.

For som kunsterisk leder for Peer Gynt på Gålå, Ellen Horn sier til VG.

– Interessant. Det skal jeg merke meg.

– Man skal jo ha ambisjoner, sier Lena og fortsetter.

– Med det sagt er jeg veldig fornøyd med å gestalte disse kvinnerollene i Marit Moum Aunes regi. Det har vært en drøm for meg å spille på Gålå.

For i første omgang skal Lena Kristin Ellingsen til neste sommer, spille både den grønnkledde, Ingrid - og synge Solveigs sang slik planene var i år.

TO GRØNNKLEDDE: Flere av kostymene fra Peer Gynt på Gålå 2020, designet av Ingrid Nylander, stilles også ut i Galleri Låven på Gålå. Her er Lena Kristin Ellingsen med sitt kostyme. Foto: Jørn Pettersen

– Solveig representerer en kjærlighetskraft, en renhet, en godhet, ubesudlet og som det er en frelse i. Den grønkledde blir gjerne sett på som Solveigs vrengebilde. Det gir mening for meg. Fristerinnen som får fram begjæret i Peer. En slags djevelkraft som låser og binder ham til trollskap, sier Lena Kristin Ellingsen.

les også Teateranmeldelse: «The Sound of Music»: – Musikalsk sjarmoffensiv



For det brede publikum er Ellingsen kjent fra flere store TV-serier som «Himmelblå» (2008-2010), «Dag» (2011-2013), «Mammon» (2014) og «Kampen for tilværelsen»(2014). Til høsten skal hun spille i «Et dukkehjem» på Torshov-teateret i Oslo. Hun gleder seg til å komme i gang igjen.

BRYLLUP: Lena Kristin Ellingsen og Trond Fausa Aurvåg i Gamle Aker Kirke i 2014. Sønnen Ole Evan var den gang ett år gammel. Etter den tid har han fått to søsken. Foto: Mattis Sandblad

– Corona-situasjonen har gjort at vi har fått en god pause. Toget har stoppet opp og blitt stående en god stund på stasjonen. Jeg har mistet flere jobber, ting er blitt utsatt og penger har gått tapt. Men vi har fått noe annet i stedet. Der vi kanskje er blitt fattigere på penger, er vi blitt rikere på familietid og de nære tingene. Vi har lært å gå litt saktere og sette pris på det, sier Lena Kristin Ellingsen.

GODT MED CORONA-PAUSE: - Der vi kanskje er blitt fattigere på penger, er vi blitt rikere på familietid og de nære tingene Foto: Jørn Pettersen

Som «alle» andre skal også hun, ektemannen og skuespiller Trond Fausa Aurvåg, kjent fra TV-serier som «Neste sammer» og «Lilyhammer» og parets tre små barn, kjøre bil og feriere i Norge i år.

– Vi er på vei til mine foreldre i Saltdal i Nordland. På veien stopper vi i Røros, setter fra oss bilen i Trondheim og tar nattoget til Rognan. Det tror jeg blir fint for barna, sier Lena Kristin Ellingsen.

les også Maja Lunde er Årets Peer Gynt: – Gir ut personlig corona-dagbok

Men selv om det ikke blir Peer Gynt i tradisjonell forstand denne sommeren, har arrangøreren lagt seg i selen for å finne best mulige erstatninger: De kan blant annet by på helt nytt Peer Gynt-hologram. Takket være ny teknologi lover arrangøren at det skal bli mulig å oppleve Peer Gynt og Mor Åse på vannspeilet ved Gålåvatnet.



– Det er en stor satsing for oss som vi har brukt mye penger på. Nesten en million kroner, sier daglig leder for Peer Gynt AS, May Brit Støve til VG.

Peer Gynt-lydtur er en annen stortsatsing og mange flotte arrangement i stemneuka i august.

les også Teateranmeldelse «Peer Gynt»: Rock ’n roll på Gålå!

FORMIDABEL PRESTASJON: Pål Christian Eggen som Peer Gynt i forestillingen fra 2019-

Opprinnelig skulle årets Peer Gynt-forestilling på Gålå vært den samme som i fjor i regi av Marit Moum Aune - nå blir den i stedet satt opp i slutten av juli og i begynnelsen av august 2021. Skal vi dømme etter VGs anmeldelse av forestillingen, er det mange som har mye å glede seg til:

Terningkast fem og følgende konklusjon: «Dette er den kuleste «Peer Gynt» jeg kan huske å ha sett siden Robert Wilsons legendariske oppsetning i 2005. God tur til Gålå!»

MED NATUREN SOM KULISSE: Sommerkvelden viste seg fra sin mest magiske side under premieren på Peer Gynt i 2019. Foto: Jørn Pettersen

Publisert: 17.07.20 kl. 17:37

Fra andre aviser