HELT TIL TOPPS: Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, Gard Steiro i VG og Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag går videre fra tapet i lagmannsretten og anker våpensak-striden til Høyesterett. Foto: Line Møller/VG

VG tar Riksadvokaten til Høyesterett

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang tar nå striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett.

Nå nettopp

I januar i år gikk de tre instansene til søksmål mot Riksadvokaten etter at VG ble nektet innsyn i våpensakene som handler om at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten.

les også Saksøker Riksadvokaten for å få innsyn i våpen-sak

Da saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten, ba VGs journalist om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket ble begjæringen avslått i april, ifølge bransjestedet Journalisten.no.

Da var saken avslått både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

TIL HØYESTERETT: Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og VG går nå til Høyesterett etter at VG ble nektet innsyn i dokumenter rundt etterforskningen av tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven (bildet). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nå anker VG og presseorganisasjonene saken til Høyesterett.

– Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som uttrykkelig fastslår at journalister har krav på slike straffesaksdokumenter. Vi mener kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vi mener retten tar feil i sin vurdering av den allmenne interessen i saken, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag i en pressemelding.

les også La føringer for våpenoperasjon – så ble begge etterforsket

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, stiller seg undrende til lagmannsrettens konklusjon.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn så har det åpenbart stor allmenn interesse knyttet til grunnlaget for henleggelsen. Det er overraskende at lagmannsretten tilsynelatende ikke ser at dette berører tilliten til politiet og rettsvesenet, sier Jensen.

les også Riksadvokaten vil ikke gi offentligheten innsyn i etterforskning av politisjef

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, sier det ikke var vanskelig å ta beslutningen om å anke til Høyesterett fordi saken er prinsipielt viktig.

– Den handler ikke bare om at vi i VG kan fullføre vårt arbeid med illegale våpen, men om norsk presses mulighet til å drive kritisk journalistikk mot politiet. Nektes mediene innsyn i dokumenter som belyser kritikkverdige forhold begått av sentrale politifolk, blir det langt vanskeligere å utføre oppdraget vårt. Lukkethet er utfordrende for pressen, men først og fremst et slag for tilliten til myndighetene, sier Steiro.

Publisert: 03.08.20 kl. 12:29

Fra andre aviser