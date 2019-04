MOT ALLE ODDS: Ashley «Halsey» Nicolette Frangipane (24) ble stjerne over natten. Her fra iHeart Radio Music Awards i mars. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Superstjernen Halsey (24) var hjemløs: Vurderte prostitusjon

Den Grammy-nominerte artisten fikk platekontrakt da hun bodde på gaten. Nå vil hun hjelpe andre hjemløse.

Som 19-åring ble Ashley Nicolette Frangipane, kjent under artistnavnet Halsey, kastet ut hjemmefra da hun droppet ut av skolen. Om natten sov hun på sofaen til venner eller ute på gaten.

– Jeg husker at jeg hadde ni dollar på kontoen min engang, og brukte dem på en fire-pakning med Red Bull som jeg brukte til å holde meg våken i to eller tre dager. Det var mindre farlig å ikke sove enn det var å sove et tilfeldig sted og kanskje bli voldtatt eller kidnappet, sa hun til Rolling Stone i 2016.

Lørdag holdt hun tale under veldedighetsarrangementet «Ending Youth Homelessness» i Los Angeles. Der åpnet hun seg om hvor ille det virkelig sto til med henne før hun ble prisbelønt artist, ifølge E!

– Da jeg bodde i New York var jeg tenåring. Vennene mine valgte ut dekorasjoner til hyblene sine, jeg vurderte om jeg skulle slippe en fremmed inn i meg slik at jeg kunne betale for mitt neste måltid, fortalte hun.

24-åringen sa at hun ikke havnet på gaten fordi hun gjorde noe galt.

– Det var ikke fordi noe var galt med meg, og det var ikke fordi foreldrene mine ikke elsket meg – for det gjorde de veldig høyt. Men en rekke uheldige omstendigheter satte meg i den posisjonen, og det kan skje med absolutt alle.

Det er ikke første gangen Halsey har skapt engasjement med sin sterke stemme. I 2018 leverte hun en gripende tale under kvinnemarsjen i New York:

Livet hennes ble snudd fullstendig på hodet etter at hun møtte en musikkprodusent på en fest i 2014. Hun spilte inn låten «Ghost», og lastet den opp på nettet. Det tok ikke mange timer før hun ble kontaktet av flere plateselskaper. Allerede før hun hadde signert en avtale var låten hennes på radio, skriver Rolling Stone.

Nå kan Halsey skilte med flere Billboard-priser, samt en Grammy-nominasjon. Hun har hatt flere låter inne på VG-Lista, med en førsteplass som beste plassering.

TALTE OM FORTIDEN: Halsey fortalte åpent om problemene hun opplevde som hjemløs under «Endring Youth Homelessness»-arrangementet. Foto: Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 08.04.19 kl. 20:26