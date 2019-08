MOTTOK PRIS: Shawn Mendes og Camila Cabello fikk pris for årets samarbeid og årets filming under MTVs musikkprisutdeling.

Hollywoods heteste pop-par topper Billboard: – Vi kunne ikke bedt om mer

Shawn Mendes (21) og Camila Cabello (22) er virkelig i vinden om dagen – godt hjulpet av sin hete romanse.

Søndag kveld sto de sammen på scenen under MTVs musikkprisutdeling omkranset av dansende lys, og med en rekke nominasjoner for hitlåten «Señorita» i bakhånd. Sammen tok de hjem prisen for årets samarbeid og årets filming.

Låten er spilt av over en halv milliard ganger på Spotify, og lå fem strake uker på toppen av VG-lista. Låten er produsert av blant andre norske Magnus August «Cashmere Cat» Høiberg (31).

Tirsdag gikk den helt til topps på Billboard, USAs offisielle hitliste.

– Jeg er så begeistret over suksessen til «Señorita», og takk så mye til våre fantastiske fans som gjorde dette virkelig. Vi har virkelig gitt alt i denne sangen, og vi kunne ikke bedt om mer, sier Mendes til Billboard.

Også Cabello takker fansen, og legger til:

– Vi er så takknemlige og jeg er så glad for at jeg får delt dette øyeblikket med Shawn.

ÅPENLYS ROMANSE: Shawn Mendes og Camila Cabello har ikke lagt skjul på sin kjærlighet til hverandre, til tross for at de ikke offentlig har uttalt seg om forholdet. Foto: AKGS / BACKGRID

Duoen har heller ikke lagt skjul på forholdet, og er gjentatte ganger fotografert mens de holder hender, kliner og er i het omfavnelse. Ingen av dem har dog offentlig bekreftet at de er kjærester eller snakket om forholdet i intervjuer, selv om Cabello i starten av august skrev «jeg elsker deg» under et bilde av de to på Instagram.

Mendes la tirsdag ut et bilde av de to hånd i hånd fra MTV-kvelden på Instagram:

Cabello var også til stede under Mendes’ konsert forrige uke, hvor hun nærmest har stjerner i øynene.

Paret omtales nå som Shawnmila, men fansen har blandede reaksjoner, noe som gjør seg tydelig i kommentarfeltene i sosiale medier. Det er kanskje nettopp det Cabello sikter til i en post fra søndag:

– Jeg er ikke på sosiale medier så mye fordi det ikke er bra for meg, og jeg vet ikke hvordan jeg skal unngå å la meg påvirke av hva folk sier her, så jeg leser det bare ikke, skriver hun.

Cabello forteller videre at hun bruker meditasjon og pusteteknikker for å ha det bedre med seg selv.

På «jeg elsker deg»-bildet, hvor hun for øvrig også beskrev Mendes som «et magisk menneske», har hun stengt kommentarfeltet.

