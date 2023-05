GOOD EVENING EUROPE: Nei, dette er ikke fra Europaturnéen til Karpe, men det var minst like god stemning der, som her fra Oslo Spektrum i 2022.

Ukens låter uke 20/23: Blur, Karpe og Åge

Det kan bli mange tårer og tunge stunder i ukens låtspalte. Som også har et dunkende dansehjerte fra Kylie Minogue.

Blur – «The Narcissist»

«The Narcissist» er en så Blur-ete låttittel at jeg måtte dobbeltsjekke om de virkelig ikke hadde laget den før. De første fire minuttene med ny musikk fra Damon Albarns opprinnelige band virker derimot inspirert av gitarintroen til Funkadelics «Can You Get to That», deler produsent med Depeche Mode og fremstår til dels som en Teenage Fanclub-låt. Lengdemessig føles det som prog i dagens tominutters-hitjag, og langt fra den selvopptatte tittelen.

Anohni – «It Must Change»

Hun som tidligere var kjent blant Anthony and the Johnsons har derimot plukket med seg en tidligere Amy Winehouse-produsent. Og fått den mest dansene utfallet siden Lou Reed-samarbeidet «Fistful of love» (2005). Årets andre singel er syttitallssoul med gitarriff og strykere, så sommerlig og inderlig autentiske at man skulle trodd de var samplet. Det er de selvsagt ikke.

Zara Larsson – «End of time»

Sammen med de velmeriterte låtskriverne Casey Smith (Kygo) og Rick Nowels (Lana del Rey) søker Zara Larsson lala-hjerneklisteret i Kylies «Can’t Get You Out of my Head» og den melankolske vipen av ABBA. «End of Time» er likevel mer et greit stykke dramapop for filmrulletekst enn det virkelige lydsporet til tidenes ende.

Foo Fighters – «Under You»

Dave Grohl har med Gorillaz-produsent Greg Kurstin på sin andre singel. Den tar enda mer innover seg at Taylor Hawkins ikke lenger er blant oss.«Pictures of us sharing songs and cigarettes / This is how I’ll always picture you» er mer minneord enn virkelig overbevisende låt. Men som frihetsrock for de som savner «In Your Honor» bør dette virkelig heve forventningspulsen.

Åge Aleksandersen – «Din Sommer»

Etter en fortrolig og reflektert «Ingen nåde» (2021) satser Åge Aleksandersen på radiovinnerøvelsen sommerapropos. Teksten er dessverre bare noen hakk unna Postgirobygget. Kraftpop-produksjonen til sambandsungdommen Skjalg Raaen bruker store retrotriks som George Harrison-gitar og synthsolo, men de får nesten hovedpersonen til å forsvinne. Da hjelper det ikke med tro og håp i bunnen. Selv om resultatet er milevis bedre enn satire-elektronikavillskuddet «Har ikke Influenca» (2022).

Karpe – «Dowain Narnia»

På Karpes Europas-konserter var det angivelig vel så mange norske pass som da Åge Aleksandersen inntok Royal Albert Hall. Som turnéavslutning slipper duoen en EP med nytt og gammelt. Blant det nye er «Dowain Narnia». Tittelen klinger litt som Heera Groups legendariske «Dowain Jaaniya». Låten ligner ikke i det hele tatt, men slynger seg av gårde fra en noe patostung ballade til et av de vakreste og mest dansbare instrumentalpartiene fra Karpe noensinne. Det sier, vil jeg hevde, en del.

Kylie Minogue – «Padam Padam»

Første låt fra Kylie på en stund er signert selveste Ina Wroldsen. Den har ikke særlig mye med Edit Piafs 1951-låt å gjøre, men mimer de samme hjerteslagene. Elektronisk og smart klubbent, en sensuell Kylie-variant som egentlig ikke har vært så mye til stede siden X (2007). Refrenget kommer til å få TikTok til å koke. Det viktigste spørsmålet er selvsagt: Hvorfor sendte ikke Australia denne til Eurovision?