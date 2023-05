Antonsen klaget NRK inn til PFU for et innslag på Nyhetsmorgen og «Arena» bryter med god presseskikk.

Atle Antonsens klage mot NRK til behandling i PFU

Onsdag behandler Pressens Faglige Utvalg (PFU) Antonsens klage mot statskanalen.

VG oppdaterer.

Det var i mars det ble kjent at Atle Antonsen gjennom sin advokat har klaget inn NRK til PFU PFUPFU (Pressens Faglige Utvalg) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund. Ordningen har som formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse..

Klagen gjelder to saker: Et innslag i programmet «Arena» som ble publisert på NRK 22. november 2022, samt et innslag på Nyhetsmorgen fra 23. januar i år.

Komikeren mener begge innslagene bryter med god presseskikk etter omtale av straffesaken mot ham som senere ble henlagt. I januar henla Riksadvokaten Atle Antonsen-saken, etter at det i midten av november ble kjent at han var blitt anmeldt for hatefulle ytringer av Sumaya Jirde Ali.

Ifølge klagen mener Antonsen og hans advokat at begge innslagene bidro til å forhåndsdømme Antonsen, at det ble fremsatt feilaktige opplysninger og at programmene manglet kildebredde.

Antonsen mener i tillegg at han i tillegg ikke fikk mulighet til å imøtegå påstandene, og at dette var noe han hadde krav på.

Antonsen mener NRKs fremstilling av straffesaken mot ham i «Arena» og i nyhetsinnslaget på Nyhetsmorgen er i strid med seks punkter i pressens etiske regelverk – Vær varsom-plakaten.

NRK har anført at de er ikke enig i at programmet og innslaget som er klaget inn utgjorde noe brudd på god presseskikk. De mener sendingen var balansert, og sier det ble presisert flere ganger i sendingen at saken var henlagt.

De har også avvist at uttalelsene utløste samtidig imøtegåelse for Antonsen.