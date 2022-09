Fikk hilse på kong Charles: − Hun var helt i ekstase

BALMORAL / LONDON / MANCHESTER (VG) Britene sørger tapet av Dronning Elizabeth, samtidig som folkemengder synger «God Save the King». Mange mener den nye kongen skal fylle store sko.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

96 år gamle Dronning Elizabeth sovnet stille inn på Balmoral-slottet på den skotske landsbygda torsdag ettermiddag.

Siden da har store folkmengder samlet seg utenfor den enorme eiendommen, hvor dronningen tilbrakte mange somre, og hvor hun så sent som tirsdag utpekte Lis Truss som statsminister.

Utenfor portene møter VG ekteparet Carol og Ian McCallum, som nettopp har lagt ned solsikker for dronningen.

– Det fordi hun var en solstråle, sier Carol til VG.

De ønsker å takke henne for de 70-årene hun tjente som dronning.

– Hun har vært med oss hele livet. Hun er den eneste monarken vi kjenner. Det er vanskelig å forstå at hun er borte, sier Ian.

– Det er slutten av en era, sier Carol.

Ekteparet mener det blir vanskelig for Kong Charles å følge etter henne.

– Alle kommer til å savne henne.

Foran Buckingham Palace ble VG vitne til at Kong Charles hilste på folkemengdene – da han ankom der noen timer før han skulle holde sin første tale til landet som konge.

«Jeg er veldig, veldig rørt over at dere har kommet hit» sier han på VGs videoopptak, hvor han også hilser på flere personer.

Britiske tabloider som The Sun og Daily Mail har publisert bilder av kvinner som kysser den nye kongen på kinnet og hånden. Ifølge de samme avisene sang folkemengden «God save the King» for full hals.

På en gatekafé i London møter VG Monica og Trisha, som begge har kommet inn til sentrum for å hedre den avdøde dronningen og følge Charles’ andre dag som konge.

Monica husker da Dronningen kom til hjembyen hennes Croyden, da hun selv var fire år og veivet med flaggene i gaten. Trisha husker at Dronningen ble kronet i 1952.

I dag fikk også datteren til Trisha håndhilse på Kong Charles utenfor Buckingham Palace.

– Hun var helt i ekstase! smiler Trisha.

– Hun syntes han var herlig. Han sa at mamman hans ville ha elsket at så mange møtte opp, sier Monica.

De siste to dagene har de sett mye på TV for følge den siste utviklingen. De vil huske Dronning Elizabeth som stødig og menneskelig.

– Hun var for folket og for landet, sier Monica.

På gaten i Manchester beskriver Val Galawan dronningen som uselvisk.

– Hun ga livet sitt for landet. Hun var vår leder, hun alle så opp til. Regjeringer har kommet og gått, men var der hele tiden.

– Hun tjente landet i alle disse årene, og hun feilet aldri, sier Galawan.

Tilbake på gaten i London, forteller Gavin at de siste 24 timene har vært preget av sjokk.

– Det har rørt ved meg. En stabiliserende kraft er borte.

Han mener Kong Charles har store sko å fulle.

– Hun var snill, hadde gode verdier og humor. Hun lyttet, og var fantastisk til å stille gode spørsmål og bruke stilling til å få frem viktige poenger, mener Gavin.