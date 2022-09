PAR: Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett, her fotografert da de ankom regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag 16. juni i år.

Durek om kritikken: − Jeg bryr meg ikke

I et nytt intervju med TV 2 svarer Durek Verrett på kritikken mot promoteringen av en medaljong han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TV 2 la ut et utdrag av intervjuet fredag. Lørdag kom resten av den lange samtalen TV-kanalen har hatt med prinsessen og forloveden.

Durek Verrett har fått krass kritikk uttalelsene om en medaljong, som selges for rundt 2000 kroner på hans egen hjemmeside.

En av de som har gått hardt ut mot Märtha Louises forlovede, er statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, som også er spesialist i allmennmedisin.

I et Facebook-innlegg skrev han:

«Ikke bare lurer han penger fra syke mennesker på fusk og bedrag, men man kan risikere at godtroende mennesker med alvorlig sykdom unnlater å oppsøke lege for få virksom behandling»

OMSTRIDT: Shaman Durek Verrett snakker om bokutgivelse under et VG-intervju i London i 2019. Foto: Nina E. Rangøy, VG

I intervjuet med TV 2 svarer Durek nå direkte på kritikken:

– Jeg bryr meg ikke. Mitt svar er at du ikke kjenner min verden. Det høres ut som at du er så innestengt i din boble at du ikke kan se noen andres kultur, perspektiv eller måte å leve livet på, sier Verrett.

TV 2s reporter spør deretter:

– Folk kan jo tro at det faktisk kan kurere korona og sykdommer. Tror du det kan hindre folk i å søke medisinsk hjelp?

– Nei, det gjør de ikke, fordi jeg aldri har sagt at det kan kurere korona. Jeg har sagt at det hjalp meg, svarer Durek.

Verrett sier videre i intervjuet at han opplever å ikke bli forstått i Norge, fordi det blir kulturkollisjon.

– Det kan aldri holdes noen form for samtale før vi i det minste anerkjenner at vi kommer fra to ulike spektre. To ulike kulturer som tenker på to ulike måter, sier Verrett til TV 2.

Kong Harald og dronning Sonja fikk tirsdag spørsmål om det er et problem at Durek Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen på spørsmål fra NRK.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen.

Les også Durek Verrett: – Jeg sto på mitt mot pressen igjen Durek Verrett (47) kommenterer den siste tidens turbulens på Instagram.

Kongeparet avviste at Verretts bruk av kongelige titler er en utfordring for kongehuset.

– Det er stor forskjell å være i Amerika og være i Norge tror jeg, påpekte dronningen.

– Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sa kongen videre.

Fredag sa Durek Verrett (47) i et intervju med TV 2 at han stoler på kong Harald og «vil snakke med ham om ting».

– Han er klok og har så mye kunnskap. Han er så vennlig og medfølende. Han forstår alt, og vi snakker sammen. Vi lytter til hverandre, sa Durek om sin kommende svigerfar.