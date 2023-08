PÅ BYEN: Voldshendelsen skal ha skjedd på Louise Restaurant & Bar i Oslo sentrum i februar.

Tiltale: TV-profil skal ha blitt skallet ned på byen i Oslo

Den tiltale mannen sier via sin forsvarer at han ikke kjenner seg igjen i tiltalen og hevder han selv ble angrepet.

Kortversjonen En TV-profil i 20-årene skal ifølge en tiltale ha blitt utsatt for vold i Oslo tidligere i år.

Tiltaltes forsvarer sier at mannen fornekter anklagene og hevder at han selv ble angrepet av TV-profilen. Han sier de har anmeldt tilbake.

TV-profilen ønsker ikke å kommentere saken. Vis mer

Den mannlige TV-profilen i 20-årene skal ifølge en tiltale fra Oslo tingrett ha blitt skallet ned på Louise Restaurant & Bar i Oslo av en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd rett før stengetid i februar tidligere i år.

Ifølge tiltalen fikk TV-profilen brudd i fremre vegg av høyre pannebihule. Han ble også påført et sår på om lag en centimeter over høyre øyenbryn.

Mannen er tiltalt for å ha skadet en annen persons kropp.

TV-profilen har blitt stadig mer kjent de siste årene, og har titusenvis av følgere på sosiale medier.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Voldshendelsen skjedde på restauranten som ligger på Aker Brygge.

Tiltaltes forsvarer Afzall Sarwar sier til VG at hans klient ikke kjenner seg igjen i det som er beskrevet i tiltalen, og at han nekter straffskyld for hendelsen.

Han mener imidlertid det var TV-profilen som angrep ham. VG har vært i kontakt med TV-profilen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Min klient er skuffet over tiltalebeslutningen. Han opplever hendelsen som traumatiserende, sier Sarwar.

Mannen har ifølge advokaten ikke jobbet siden hendelsen.

– Han ser frem til å forklare seg grundig for retten, slik at han kan legge denne belastende saken bak seg.

VOLDSHENDELSE: Saken er berammet i Oslo tingrett 18. oktober.

Advokaten sier at TV-profilen var sammen med en annen kjent TV-personlighet på utestedet.

Forsvareren hevder at hendelsen skal ha funnet sted i forbindelse med en utkastelse fra utestedet.

Ifølge forsvareren har hans klient anmeldt TV-kjendisen tilbake. Han vurderer også å anmelde begge profilene for falsk forklaring, opplyser Sarwar.

Heller ikke dette ønsker TV-profilen å kommentere.