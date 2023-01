KOMPLISERT OPERASJON: På nyåret 2022 lå Alexx Alexxander på operasjonsbordet og fryktet at magiker-karrieren kunne være over. Her er han avbildet rett etter operasjonen – som viste seg å være vellykket.

Alexx Alexxander: Fryktet lammelse – fikk tidenes år

Magikeren og illusjonisten Alexx Alexxander (38) innledet 2022 i frykt for å bli lam. I stedet ble året preget av opptur etter opptur.

– For et eventyr det har vært! Det har vært det største og beste året i min karriere, forteller Alexx Alexxander til VG.

Ikke bare fikk han – mot alle odds – gjennomført sin største Norgesturné noensinne; han fikk også magikernes Æres-Oscar, Merlinprisen som tiårets illusjonist i underholdningshovedstaden Las Vegas, og han fikk opptre på den celebre kjendisfesten som Michael Jacksons sønn, Prince Jackson, arrangerte i forbindelse med 40-årsjubileet til farens legendariske «Thriller»-album.

Les også Alexx Alexxander tildeles magikernes Æres-Oscar Den 19. mai står Alexx Alexxander på scenen i Las Vegas for å motta Merlin-prisen som tiårets illusjonist, kåret av…

Men 2022 startet slett ikke slik. Den 5. januar befant Alexxander seg på operasjonsbordet for å operere bort en prolaps i nakken som hadde forårsaket store smerter i et par år.

Rett før han trilles inn på operasjonssalen leser han – ironisk nok – VG-oppslaget om at Kulturrådet likevel definerer trylling som kultur, slik at også Alexxander har krav på kompensasjon for tapte inntekter under pandemien.

Det er likevel en opptur som han ikke tenker så mye på akkurat der og da.

Les også Kulturrådet: Trylling ikke definert som kultur Som ved et trylleslag fjernet Norsk kulturråd illusjonisten Alexx Alexxanders (36) profesjon fra kunst- og kulturkartet.

– For å operere bort prolapsen, måtte de inn gjennom halsen forfra. Flytte på spiserøret, flytte på stemmebåndene, fjerne prolapsen og sette inn en kunstig pute. De måtte være veldig forsiktige da de holdt på. Så mange store risikoer. Jeg kunne blitt lam. Jeg kunne fått en annerledes stemme, var tanker som illusjonisten balet med.

– Det viktigste for meg var likevel å bli kvitt de enorme smertene jeg hadde gått med i nesten et år før operasjonen, forteller Alexxander.

De første smertene, nedover i armen, begynte han å kjenne i 2020. Behandling hos både massør, kiropraktor og akupunktør hjalp ikke. Smertene ble bare sterkere.

– De ble etter hvert så sterke at jeg ikke fikk sove om natten. Det var så vidt jeg klarte å opptre, sier han.

Heller ikke smertestillende hjalp, ikke engang da legen ga ham det sterke legemiddelet OxyNorm.

– Virkningen varte seks timer, sto det på pakken. Og etter nøyaktig seks timer våknet jeg med smerter.

Først da Alexx Alexxander ble henvist til Toppidrettssenteret fikk han endelig svaret; armen var det ikke noe galt med, men en prolaps i nakken klemte på nerven som gikk ned i armen.

Operasjon ble den eneste utveien.

GLAD OG YDMYK: Alexx Alexxander kan se tilbake på et rekordår i karrieren, tross prolapsoperasjonen i januar.

– Jeg husker at jeg var på gråten da jeg snakket med legen, fordi jeg ikke fikk time før etter jul. Jeg hadde så store smerter og gruet meg til en jul med dette. Da de fortalte meg om alle bivirkninger og risikoer, så holdt jeg på å avlyse hele operasjonen. Men det var ikke aktuelt. Jeg kunne ikke fortsette med disse smertene lenger.

Ett år senere kan han humre litt av garantien han fikk før operasjonen:

– Som kirurgen sa; jeg kan ikke trylle ...

Les også Kulturrådet snur – trylling likevel kultur Illusjonisten Alexx Alexxander har fått medhold i at profesjonen hans hører under kultur-paraplyen.

Operasjonen var vellykket, smertene var borte som ved et trylleslag (!). Egentlig fikk han beskjed om å hvile til over sommeren, men Alexx Alexxander måtte jobbe.

– Jeg holdt meg i ro i underkant av to måneder. Siden slutten av februar har det gått slag i slag, og jeg har ikke hatt en eneste fridag før de siste dagene før jul, forteller han.

Foruten å ha gjennomført sin største turné, ble han også invitert tilbake til USA for å opptre under en stor galla i Hollywood der han ble introdusert av selveste Elizabeth Hurley.

Han deltok også på middagen med dronning Sonja og dronning Margrethe da sistnevnte ble tildelt Nordens Språkpris, samtidig som han har utvidet Norgesturneen og allerede satt opp flere ekstraforestillinger.

– Med tanke på hvor langt nede jeg var, og hvor vondt jeg hadde det, for så å få tidenes år – det er en fantastisk følelse. Og det nye året fortsetter på samme måte. I en tid der flere artister kansellerer, så ekspanderer jeg. Det føles som om det er nå det virkelig begynner.