DÅRLIG SPILL?: Årets forrædere har allerede fått mye mistanke kastet over seg.

Dramatisk vending i «Forræder»: − Helt jævlig

Den tredje forræderen avsløres, og noen av deltagerne ser seg nødt til å svike sine egne.

Obs! Denne artikkelen inneholder spoilere fra episode tre og fire av «Forræder».

– Det var så stressende, sier Victor Sotberg, som er en av forræderne, på telefon til VG.

Sesong to av «Forræder» hadde premiere på TV 2 play forrige fredag. Den «psykologisk selskapsleken» hvor 16 kjendiser enten er «lojale» eller «forrædere» har i denne sesongen to tvister:

Deltagerne kommer inn som par i nære relasjoner.

En av forræderne holdes i starten hemmelig også for seerne.

Fredag blir det derimot klart at det er sjakkekspert Torstein Bae som har gått over til «the dark side» og takket ja til å bli den tredje forræderen.

SE VIDEO: Dette er alle deltagerne.

Allerede kort tid etter at spillet er i gang, er det kastet mistanke over samtlige forrædere – spesielt Anne Marie Ottersen.

Nettopp derfor velger Bae og Victor Sotberg å kaste henne under bussen – og stemme henne ut av spillet.

– Det er ganske nådeløst, sier Bae i episoden.

Til VG utdyper han:

– Det var vanskelig. Hun hadde jo reddet meg med å velge meg over fra de lojale til å bli forræder – så det var leit. Men for å spille spillet og komme seg videre, var det veldig få andre alternativer enn å stemme på henne.

AVSLØRES: En av forræderne har blitt holdt hemmelig for seerne, men fredag avsløres det hvem som skjuler seg under kappen.

Sotberg beskriver det som en utrolig stressende situasjon, og at han var usikker på hvordan Ottersen ville ta sviket.

– Det var veldig vondt. Man er jo et lag som jobber sammen, så det å ta et så hardt valg å dolke en på laget er jo helt jævlig, sier Sotberg.

Ottersen sier i episoden at hun ble skuffet.

– Jeg ble overrasket, men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at de var nødt til å kaste seg på. Hvis ikke ville de blitt avslørt selv, sier hun på telefon til VG.

Mistanken på Ottersen var nemlig stor blant de andre deltagerne.

– Det var for tidlig å ryke ut, men jeg dør ikke av dette jeg. Det var veldig gøy så jeg skulle gjerne vært der lengre, så det var veldig synd. Men sånn er spillet.

Fornøyd med én ting

Det verste for Ottersen var da hun avslørte for de andre deltagerne at hun faktisk var forræder, og alle brøt ut i vill jubel.

– Da følte jeg at jeg var den tapende part. Da var det bare å luske seg ut med halen med mellom beina.

– I ettertid tenkte jeg at jeg kunne vært sleipere og slemmere, men jeg angrer ikke på noe. Jeg klarte å lure min mann. Hvis det er noen man har ambisjoner om å lure så er det han – og det klarte jeg.

Ektemannen Lasse Lindtner var nemlig en av de få som var overbevist om at Ottersen ikke var forræder.

– Har det påvirket forholdet og tilliten deres i ettertid?

– Ikke så veldig. Vi har vært sammen i snart 38 år, så det skal nok litt mer til, sier hun og ler.

SE VIDEO: Allerede i første episode ble det tårer: