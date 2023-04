BISETTES: Ektemannen til Ellen Arnstad, Stein Støa, bisettes i Vestre Aker kirke.

Ellen Arnstads ektemann Stein Støa bisettes i dag

Medieprofilen som viet siste del av livet til humanitært arbeid, døde brått 16. april. Han ble 72 år. I dag bisettes han fra Vestre Aker kirke i Oslo.

Forrettende prest er Margunn Sandal, fremgår det av programmet. Under seremonien blir det også solosang av Henrik Hundsnes.

Kirken rommer omtrent 500 personer.

Kusinen til Ellen Arnstad, stortingsrepresentant Marit Arnstad, sier før bisettelsen at Stein Støa var en utrolig gjestfri og omsorgsfull person.

– Han tok veldig godt vare på familien sin. Han hadde jo et hjerte for særlig Joachim (Støa og Ellen Arnstads eldste sønnen, som døde i 2020, red.anm.). Det var bestandig hyggelig å ha dem på besøk hos oss da, i Trøndelag, sier hun.

«Min elskede mann gjennom 35 år døde brått fra meg og barna natt til søndag», skrev tidligere Se og Hør-sjef og Aller-konsernredaktør Ellen Arnstad (57) på Facebook, to dager etter at Stein Støa gikk bort, 16. april.

Over tusen kommentarer og kondolanser har kommet til Arnstads innlegg.

«Vi sto sammen i gode og vonde dager. Nå er det tomt. Du har reist ut på din siste reise. Og er hos Joachim nå», skrev Arnstad til slutt, med referanse til den eldste av parets tre barn, som døde i 2020. Han ble 26.

EKTEPAR: Stein Støa og Ellen Arnstad, her avbildet i 2009.

Arnstad og Støa fikk ytterligere to barn i sin tid sammen, sønnen Alexander på 20 og datteren Gabrielle Margrete på 11.

Paret ble først kjent med hverandre da Arnstad som 19-åring ble sommervikar i ukebladet Allers, hvor Støa var sjefredaktør.

– Vi pratet veldig mye. Vi delte verdier, livssyn og var enige i hva som var viktig, fortalte Støa VG i 2018.

Av hensyn til hverandre og kollegene rundt, bestemte Støa seg for å skifte jobb da det ble kjent at de to var et par. Han ble da sjefredaktør i Vi Menn.

Da Arnstad fikk lederjobber i mediebransjen, gikk Støa over til å arbeide humanitært, blant annet som FN-diplomat, i Flyktninghjelpen og SOS-barnebyer.