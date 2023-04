DØD: Her er Stina Rautelin fotografert i 2008.

«Beck»-skuespiller Stina Rautelin (59) er død

Skuespilleren Stina Rautelin ble bare 59 år gammel.

Den svensk-finske skuespilleren døde onsdag, skriver Svenska Teatern på Facebook.

– Mange kjære minner har vi av vennen, kollegaen og den allsidige skuespilleren, skriver de.

Rautelin er nok for mange best kjent for rollen som Lena Klingström i «Beck»-filmene. Hun var også å se i serier som «Solsidan» og «Fallet».

– Jeg er i sjokk. Det var en nær og kjær kollega. En fantastisk dyktig skuespillerinne. Jeg synes dette er et stort tap, sier «Beck»-kollega Peter Haber til Expressen.

Haber spilte i 15 «Beck»-filmer med Rautelin.

– Hun gikk bort altfor tidlig. Hun var veldig morsom å ha med å gjøre. En stabil kraft å lene seg mot. Jeg har bare positive tanker om Stina Rautelin, sier han videre.

