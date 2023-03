TO MOT EN? Fans anklager Hailey Bieber og Kylie Jenner for å være «meangirls» mot Selena Gomez.

Det påståtte dramaet mellom Selena Gomez, Hailey Bieber og Kylie Jenner

Spekulasjonene om drama mellom Hailey Bieber (26) og Selena Gomez (30) fortsetter - og nå er Kylie Jenner (25) og et par øyenbryn dratt inn i oppstyret. Hva er egentlig greia?

«Mean girls»-tendenser og en enorm følgerflukt? Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Og øyenbrynene som satte fyr på spekulasjonene. Neste side (3) Forrige side (1)

Velger nå andre kjendiser side gjennom skjulte budskap? Neste side (4) Forrige side (2)

I årevis har Selena Gomez og Hailey Bieber måttet tåle spekulasjoner om drama og dårlig stemning.

Det kom nemlig som en stor overraskelse på Bieber-fansen da Justin Bieber (29) i 2018 giftet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn – etter å ha ha vært sammen med Gomez fra 2011 til 2018.

I fjor brettet Hailey Bieber ut om forholdet med popikonet – og for aller første gang kommenterte – og avviste – hun alle ryktene om hvorvidt hun «stjal» Justin fra popstjernen Selena. Hun fortalte også om alt hatet hun har måtte tåle fra partnerens og Gomez’ fans.

Kort tid senere ble Selena Gomez og Hailet Bieber for første gang avbildet sammen på en fest – et bilde som gikk verden rundt.

Kanskje kunne fansen omsider legge et lokk på den påståtte feiden?

Men nei. Nå har saken tatt en ny vending, og Biebers nære venn Kylie Jenner er blitt dratt inn i dramaet.

Og roten til all oppstyret? Noen laminerte øyenbryn. laminerte øyenbryn.Laminerte øyenbryn, eller «brow lamination», er en behandling som går ut på at brynene lamineres på plass i en bestemt retning. Resultatet varer vanligvis i seks til åtte uker.

Noen raske tastetrykk på TikTok viser at søkeresultatet på «Selena» står i stil med den store snakkisen:

I forrige uke la nemlig Gomez ut en video hvor hun spøkefullt fortalte fansen at hun ved et «uhell» hadde laminert brynene «for mye».

Kort tid etter delte Kylie Jenner to kryptiske bilder på sin Instagramstory som fansen tolket som en fornærmelse overfor Gomez.

Jenner la ut et bilde av seg selv med teksten «Dette var et uhell?????» plassert over brynene hennes, samt et skjermbilde av en FaceTime-samtale hun hadde med Hailey Bieber, der begge var så nær kameraet at bare øyenbrynene deres var synlige.

Jenner og Bieber har i ettertid blitt anklaget for å være såkalte «meangirls», og hashtagen «teamselena» har i skrivende stund over 340 millioner visninger på TikTok.

I en video som gikk viralt på TikTok, avkreftet derimot både Jenner og Gomez at det var dårlig stemning.

«Jeg så ikke hennes øyenbrynspost. Dere lager noe ut av ingenting. Dette er tåpelig» skrev Jenner i en kommentar.

«Enig, Kylie Jenner. Det er helt unødvendig. Jeg er fan av Kylie» responderte Gomez.

For fansen nådde spekulasjonene derimot nye høyder da Gomez torsdag i forrige uke fortalte følgere at hun ville ta en pause fra sosiale medier og kryptisk sa «Jeg er for gammel for dette».

Cosmopolitan hevder at Gomez skal ha kommentert flere av videoene til fansen som har reagert på Biebers opptreden.

Ifølge nettmagasinet skal hun blant annet ha kommentert «jeg elsker deg», «takk» og «dette fikk meg til å gråte» på videoer som senere skal ha blitt slettet.

Skjulte budskap?

Nå analyserer og spekulerer fansen i alle retninger. Blant annet hevdes det at andre kjendiser kommer med skjulte budskap for å vise hvem de støtter i saken.

Søndag la sangeren Pia Mia Perez, som i flere år har hatt et vennskap til Jenner, ut en såkalt «get ready with me»-video hvor hun la på låten «Calm Down» av Rema og Gomez.

I videoen brukte hun i tillegg sminke fra Gomez eget sminkemerke.

«Det snakker høyere uten å si et eneste ord» står det i en kommentar med over 100.000 likerklikk.

«Såååå jeg antar at du og Kylie ikke lenger er venner» skriver en annen.

Jordyn Woods, Jenners tidligere nære venn før utroskapsryktene med Tristan Thompson, gikk mandag ut å snakket varmt om Gomez sminkemerke. Videoen har spredt seg på sosiale medier, og flere spekulerer i at også hun har tatt Gomez side i saken.

Woods og Perez har foreløpig ikke kommentert hvorvidt videoene var en referanse til om de viser støtte.

TIDLIGERE VENNER: Det satte fyr på spekulasjonene da Jordyn Woods - er tidligere nær venn av Jenner - postet videoer som fansen tolket som at hun støtter Selena Gomez.

Følgerflukt

Det påståtte dramaet kommer i kjølvannet av at Gomez nylig overgikk Jenner som den mest fulgte kvinnen på Instagram.

Siden den gang har ulike kontoer på sosiale medier fulgt nøye med på hvor ofte folk følger eller slutter å følge Gomez, Jenner og Biebers kontoer - og om dette er en måte å velge side på.

Elle skriver at Gomez har fått ti millioner nye følgere, mens Jenner har mistet en halv million som følge av dramaet. Også Bieber har ifølge Pop Buzz mistet over en halv million følgere siden forrige uke.

Nå har hun 49,8 millioner følgere. Gomez på sin side har 391 millioner følgere, mens Jenner har 379 millioner.

TIDLIGERE KJÆRESTER: Gomez og Bieber hadde et av- og på-forhold fra 2011 til 2018. Den dag i dag sammenligner fansen forholdet Bieber har i dag, og dykker blant annet ned i Biebers låttekster til Gomez.

Avlyste verdensturné

Ifølge Cosmopolitan startet de nye spekulasjonene om drama med en TikTokvideo som Hailey postet tidlig i januar. Videoen skal raskt ha blitt slettet etter at fans reagerte på at hun kastet «shade» over Gomez.

Den aktuelle TikToken var av Bieber og noen venner som leppesynkroniserte til lyden «And I’m not saying she deserved it, but God’s timing is always right».

Gomez hadde på denne tiden fått negative kommentarer knyttet til eget utseende, og fansen spekulerte i at videoen var en referanse til dette. Dette avkreftet Bieber raskt:

– Jeg kommenterer aldri denne typen ting, men vi hadde bare en jentekveld og laget en tilfeldig TikTok-lyd for moro skyld. Det er ikke rettet mot noen, sa hun ifølge Cosmopolitan.

MANN OG KONE: Justin Bieber og Hailey Bieber.

Bieber la onsdag ut et bilde av seg selv og Justin Bieber, for å hylle sistnevntes fødselsdag.

Tidligere denne uken ble det kjent at popikonet Bieber avlyser resten av sin planlagte verdensturnere. Page Six skriver at årsaken er på grunn av hans helsetilstand.

SE VIDEO: Husker du denne?